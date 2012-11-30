به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان، مهاجم ذوبآهن که در بازی چهارشنبه هفته گذشته خود مقابل نفت آبادان از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد، نمیتواند در دیدار هفته آینده ذوبآهن مقابل ملوان بندر انزلی به میدان برود.
همچنین مسعود همامی، دروازهبان تیم فوتبال ذوبآهن به دلیل مصدومیت نمیتواند در دیدار ذوبآهن با ملوان بندر انزلی به میدان برود.
همامی در دیدار هفته پانزدهم ذوبآهن مقابل پرسپولیس به دلیل دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد و دیدار هفته شانزدهم ذوبآهن مقابل نفت آبادان را به دلیل محرومیت از دست داد.
اما این بازیکن که از ناحیه زانو مصدوم شده، فعلا نمیتواند در ترکیب ذوبآهن به میدان برود و تا زمان بهبودی کامل در استراحت به سر میبرد.
ذوبآهن روز چهارشنبه گذشته در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور مقابل نفت آبادان به تساوی یک بر یک دست یافت.
تیم اصفهانی دوشنبه آینده در هفته هفدهم این رقابتها به مصاف ملوان بندر انزلی میرود.
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