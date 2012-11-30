حبس ابد مجازات سرودن شعر انتقادی / دروغگویی و نفاق امیر قطر بر ملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه امنیتی قطر "محمد بن الذیب" را به بهانه توهین به شخصیتهای دولتی و تحریک مردم برای سرنگونی رژیم حاکم بر این کشور در یک قصیده، به زندان ابد محکوم کرد.



این درحالی است که قبلا خبر بازداشت و محاکمه این شاعر قطری، با واکنشهای بسیاری از سوی مجامع بین المللی و حتی فعالان در قطر همراه شده بود.



وکیل محمد بن الذیب درخواست استیناف حکم را داده است. هیئت سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر با محکوم کردن حکم این دادگاه امنیتی؛ از تصمیم خود برای ارایه شکایتنامه ای به دادستانی کل قطر خبر داده اند.



این شاعر قطری از یک سال قبل به دلیل سرودن قصیده ای در خصوص انقلابها در کشورهای عربی و بیداری اسلامی به زندان افتاد.



بازداشت این شاعر قطری و محاکمه او که سر و صدای بسیاری را در محافل بین المللی به راه انداخته؛ درحالی صورت گرفته که قطر با دفاع از گروه های تروریستی در برخی کشورهای منطقه مانند سوریه و حمایت تبلیغاتی؛ تسلیحاتی و مالی و لجستیکی از آنها، مدعی دفاع از آزادی و دموکراسی ملتها است.



این درحالی است که قطر خود دارای رژیمی استبدادی است که با کودتای سفید امیر فعلی علیه پدرش روی کار آمده است.



اصحاب رسانه و شاعران و نویسندگان در نامه ای به امیر قطر؛ آزادی این شاعر و پرداخت غرامت به او در ازای یک سال زندان را خواستار شدند.



به گزارش العالم، دادستانی کل مدعی شده است که این شاعر قطری در قصیده خود که در سال 2010 سروده، به امیر این کشور اهانت کرده است؛ ولی عفو بین الملل به نقل از فعالان تأکید کرده که دلیل واقعی بازداشت و محاکمه این شاعر، شعری تحت عنوان "قصیده الیاسمن" است که این شاعر در سال 2011 درباره انقلابهای عربی سرود.



این قصیده در تمجید از انقلاب مردم تونس ضد رژیم بن علی است، که شاعر قطری در آن آرزو کرده که این تغییر به دیگر کشورهای عربی نیز برسد.



محمد العجمی در این شعر می گوید که " در مقابل سران سرکوبگر، همه ما تونس‌هستیم".



العجمی همچنین به رژیمهای عربی هشدار می دهد که پایگاه های آمریکا نیز نمی تواند آنها را در برابر حرکت مردم نجات دهد.