"مس" بدون حاشیه اوج می گیرد/ تنور داغ فوتبال در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال در کرمان طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی کرده و بدون اغراق می توان گفت که هم اکنون کرمان در شرق کشور تنها تیمی است که نماینده اش در لیگ برتر فوتبال حضور دارد و این مسئله فرصتی را فراهم کرده که کرمان به قطب فوتبال این قسمت از کشور تبدیل شود.

حضور موفق مس در لیگ برتر در سالهای اخیر و حضور قدرتمندانه اش در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا نشان داد که این تیم کرمانی جایگاه قابل اتکایی را در فوتبال کشور به دست آورده است اما همچون سایر تیمهای فوتبال کشور مشکلات مس کرمان نیز دقیقا زمانی شروع شد که نشان داد می تواند اوج بگیرد.

سالهاست که دیگر خبری از قطبی شدن قرمز و آبی در فوتبال کشور نیست بلکه این تیمهای نامی حال زیر سایه تیمهای شهرستانی روزگار می گذرانند و بارها دست خالی از مصاف با این تیمها از زمین مسابقه خارج شده اند در حقیقت در حال حاضر قلب فوتبال کشور در تیمهای شهرستانی می تپد و تیمهای تهرانی که در اوج حاشیه سازی فوتبال قرار گرفته اند تنها هنرشان شکار بازیکنان تیمهای مولد است.

این امر فرصتها و تهدیدهایی را برای فوتبال مهیا کرده که با توجه به وجود پولهای باد آورده و بی حساب و کتاب در فوتبال و حضور دلالان و حق الحساب بگیرها در گوشه و کنار دنیای فوتبال موجب شده است تنور حاشیه در فوتبال ما که بسیاری نسبت به معصوم بدونش شک دارند داغ تر شود.

مقدمات شکست تیمها در خارج از میدان شکل می گیرد

تیم فوتبال مس کرمان نیز به عنوان تیمی که نشان داده سالهاست توانسته خود را درجمع لیگ برتری ها نگه دارد و حتی در جمع برترین های آسیا قرار گیرد از گزند این حواشی دور نبوده است.

پیوند تگاتنگ رسانه ها و تیمها موجب شده است قبل از شروع هر هفته مسابقات و قبل از به صدا در آمدن سوت آغاز مسابقات، رقابت تیمها عملا در رسانه ها شروع شود و در نهایت قبل از شروع بازها حواشی به اوج می رسد این مسائل در کنار دلال بازیها و یارکشی بر روی نیمکت تماشاگران موجب غرق شدن بسیاری از تیمها به خصوص شهرستانی ها در امواج متوالی حواشی می شود و تیمها قبل از اینکه در زمین مسابقات حضور یابند خارج از زمین امتیازهای خود را واگذار می کنند که می توان این امر را در تیمهایی همچون مس سرچشمه در لیگ برتر سال گذشته دید.

این تیم به دلیل بروز حواشی مختلف قبل از آغاز مسابقات لیگ برتر سال گذشته عملا از آمادگی فاصله گرفت و تیم تنها چند روز به آغاز مسابقات تشکیل شد زیرا حتی مدیران و مسئولان این تیم نیز در جریان حواشی قرار گرفتند و در نهایت بازیکنان مس سرچشمه حرفی برای گفتن در زمین مسابقه نداشتند و گویا دلیل این امر نیز این بود که نباید از استان کرمان دو تیم در لیگ برتر حضور داشته باشد.

این داستان در خصوص بسیاری دیگر از تیمهای شهرستانی نیز دیده می شود و به سادگی می توان دید نام تیمهای استخوان داری مثل برق شیراز دیگر در لیگ برتر فوتبال کشور برده نمی شود.

حاشیه تنها دشمن فوتبال کرمان

مس کرمان نیز از این حواشی بی بهره نبوده است و دقیقا پس از حضورش در مسابقات آسیایی و درخشش این تیم و شکست تیمهای عربی نامدار به یکباره اسیر حواشی شد تغییر پیاپی مربیان و مدیران تیم و تغییرات پی در پی در کادرهای کادر فنی و مدیریتی در سطوح مختلف از پیامدهای این مسائل حاشیه ای است که به سادگی توان فنی تیم را به شدت کاهش می دهد.

این امر در سه فصل پاپی در تیم مس کرمان نمود عینی یافته است این حواشی در فصل جاری به وزارت صنعت و معدن و تجارت و حتی به نمایندگان مردم کرمان نیز رسید در تمام مدت این حواشی مس کرمان روند نزولی خود را ادامه می داد اما همین که حواشی در مس کرمان فروکش کرد نتایج این تیم بهبود یافت و برای اولین بار از آغاز لیگ برتر سال جاری تاکنون رتبه این تیم یک رقمی شد.

این در حالی است که به دلیل بازی هفته آینده این تیم مقابل تیم بحران زده صبا پیش بینی می شود اگر بازیکنان مس کرمان به روند صعودی خود طی هفته های اخیر ادامه دهند مس کرمان به رده های بالای جدول نیز صعود خواهد کرد.

هر چند این تیم در رده نهم جدول است اما هم اکنون مس تا رده سوم لیگ برتر تنها سه امتیاز فاصله دارد و این نشان از امتیازهای بسیار نزدیک تیمها است و یک شکست و یا پیروزی می تواند جایگاه تیمها را دچار تغییر اساسی کند.

اما آنچه که مس کرمان را به رده های پائین جدول کشاند را می توان در عدم نتیجه گیری این تیم در ابتدای فصل جستجو کرد که به مدیریتها و تصمیمگیریهای اشتباه در این تیم باز می گشت و اما نمی توان از حاشیه سازیهایی نیز که در این تیم شکل گرفت نیز گذشت، حاشیه سازیهایی که از عدم تحمل مدیران بومی در کرمان شکل می گرفت و اینکه کرمانیها با غیر کرمانیها بهتر کنار می آیند.

حضور موفق شهبازی در تیم کرمانی

حضور شهبازی به عنوان مدیرعامل مس در کرمان هر چند برای مدتی دست مایه ای برای برخی نمایندگان به ظاهر مطالبه گر شد و حتی در مقطعی جانشین شهبازی را هم معرفی کردند اما در نهایت با جدیدت مدیریت شرکت ملی مس ایران شهبازی با قدرت به کارش ادامه داد و هم اکنون هواداران مس کرمان با خیال راحتتری روند مسابقات لیگ برتر را دنبال می کنند.

رمز موفقیت شهبازی نیز کنترل حواشی مس کرمان و یکدلی بازیکنان و کادر فنی این تیم برای نتیجه گیری و ثابت کردن توانمندیهایشان است و این مسئله ای بود که شهبازی توانست در سکوت رسانه ای و دوری از عوامل تنش زا در مس کرمان به خوبی اجرا کند.

در این میان باید به مدیریت سکوهای تماشاگران و خارج کردن لیدرها از مسائل حاشیه ای نیز اشاره کرد که به نظر می رسد در کنترل حواشی در تیم بسیار تاثیر گذار است.

روزگار خوش مس کرمان/ جام حذفی هدف اصلی

مشاورعالی باشگاه مس کرمان و پیشکسوت فوتبال استان کرمان که زمان زیادی را در کنار این تیم در لیگ برتر طی کرده است در خصوص وضعیت کنونی این تیم می گوید: شرایط خوبی بر تیم مس کرمان حاکم است و همه اعضای تیم تنها به موفقیت و پیروزی فکر می کنند.

ایرج کهندل اظهار داشت: فضایی توام با آرامش بر تیم مس و تمرینات این تیم حاکم است و با پرداخت قریب به 50 درصد از قرارداد بازیکنان و نهایی شدن بحث قراردادها هیچ مشکل خاصی در تیم وجود ندارد.

وی ادامه داد: سرمربی و کادر فنی تیم مس نیز همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهند و مسائل مطرح شده در خصوص مشکلات موجود در تیم به هیچ عنوان صحت ندارد.

کهندل با اشاره به اینکه مس کرمان برای جام حذفی خود را آماده کرده است، تاکید کرد: تیم مس کرمان نگاه ویژه ای به این جام دارد و تلاش می کند در جام حذفی موفق باشد و تمرینات و مسابقات مقدماتی را در دستور کار خود قرار داده است.

این درحالی است که بازیکنان این تیم از کاپیتان تیم گرفته تا بازیکنان نیمکت ذخیره، به نظر می رسند که هم اکنون در مسیر پیشرفت و ارتقا تیم فوتبال مس کرمان تلاش می کنند و سعی دارند از حواشی دور شوند اما در این میان حاشیه سازان نیز بیکار نیستند.

حاشیه سازیهای اخیر رسانه ای

طی هفته های اخیر برخی بارها بحث متمم قرارداد بازیکنان را برای ایجاد اختلاف بین باشگاه و بازیکنان مطرح می کنند و هر چند که مدیریت باشگاه در این خصوص به بازیکنان اطمینان داده است که متمم قراردادها به زودی تعلق می گیرد اما این بار حاشیه سازان بحث متمم قرارداد کادر فنی را مطرح می کنند و حتی تا مرز ترک برخی از بازیکنان از تیم نیز جلو می روند در حالیکه مس برخلاف فضا سازیها روزهای آرامی را سپری می کند.

سعی دارند بحث اختلاف مالی باشگاه با بلاژویچ را بزرگ کنند و این داستان را به هر عنوانی ادامه می دهند تا بتوانند مس کرمان را قبل از ورود به میدان مسابقه شکست دهند.

کنترل این حواشی تنها رمز موفقیت باشگاه مس در دیدارهای پیش رو است و کلید ادامه حضور شهبازی و همراهی جامعه رسانه ای و هواداران مس نیز با وی تنها در کنترل این حاشیه ها است که امیدواریم همان طور که تاکنون انجام شده در آینده نیز تداوم یابد.

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گزارش: سینا کرمانی