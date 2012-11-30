  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

از صبح امروز/

قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان مازنی

قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان مازنی

ساری - خبرگزاری مهر: تلفن همراه مشترکان اقصی نقاط استان مازندران از صبح امروز جمعه دچار اختلال و قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارتباط سیار مشترکان مناطق غرب، شرق و مرکزی استان از صبح امروز جمعه در حالی صورت گرفت که مسئولان شرکت مخابرات استان هیچ اطلاعی به شهروندان در مورد این قطعی نداده بودند.

قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان باعث شد تا برای فعالیت برخی نیروهای شیفت در بیمارستانها و مراکز اداری آنکال که با تلفن همراه ارتباط مستمری دارند، مشکلاتی را ایجاد کند.

این قطعی که بیشتر در مناطق شرقی استان و شهرستانهای نکا، بهشهر و گلوگاه حادث شده است، سبب قطع شبکه های اینترنت مشترکان این نقطه شده است.

هنوز مسئولان مخابرات استان در قالب گفتارهای رادیویی، تلویزینی و مجازی دلیل این قطعی ها را به اطلاع شهروندان استان نرساندند.

مازندران دارای بیش از دو میلیون مشترک تلفن همراه بوده که در ایام تعطیلات آخر هفته، این میزان به بیش از پنج میلیون نفر هم می رسد.

کد مطلب 1754682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها