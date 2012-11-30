قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان مازنی

به گزارش خبرنگار مهر، ارتباط سیار مشترکان مناطق غرب، شرق و مرکزی استان از صبح امروز جمعه در حالی صورت گرفت که مسئولان شرکت مخابرات استان هیچ اطلاعی به شهروندان در مورد این قطعی نداده بودند.

قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان باعث شد تا برای فعالیت برخی نیروهای شیفت در بیمارستانها و مراکز اداری آنکال که با تلفن همراه ارتباط مستمری دارند، مشکلاتی را ایجاد کند.

این قطعی که بیشتر در مناطق شرقی استان و شهرستانهای نکا، بهشهر و گلوگاه حادث شده است، سبب قطع شبکه های اینترنت مشترکان این نقطه شده است.

هنوز مسئولان مخابرات استان در قالب گفتارهای رادیویی، تلویزینی و مجازی دلیل این قطعی ها را به اطلاع شهروندان استان نرساندند.

مازندران دارای بیش از دو میلیون مشترک تلفن همراه بوده که در ایام تعطیلات آخر هفته، این میزان به بیش از پنج میلیون نفر هم می رسد.