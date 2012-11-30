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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

گزارش تصویری/

برگزاری یادواره شهدای روستای کندر کرج

برگزاری یادواره شهدای روستای کندر کرج

کرج - خبرگزاری مهر: بیستمین یادواره 19 شهید روستای کندر کرج با حضور اصغر عربیان استاندار البرز و سرهنگ باهک فرمانده سپاه کرج، دانش آموزان و خانواده شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین یادواره 19 شهید روستای کندر کرج شامگاه پنج شنبه با حضور اصغر عربیان استاندار البرز و سرهنگ باهک فرمانده سپاه کرج و خانواده های شهدا در این روستا برگزار شد.

استاندار البرز در این مراسم گفت: برگزاری چنین یادوآره هایی سبب آگاهی فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل بعدی می شود.

اصغر عربیان گفت: باید تلاش و کوشش کنیم که یاد و خاطره شهدا را در سطح جامعه زنده نگه داریم.

سرهنگ باهک فرمانده سپاه کرج نیز در ادامه این مراسم سخنرانی و به ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل بعدی تاکید کرد و در پایان مراسم نیز از بسیجیان نمونه تقدیر و تشکر شد.

کد مطلب 1754683

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