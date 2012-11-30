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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

هفته دوازدهم لیگ یک/

نیروی زمینی نوار پیروزی های شهرداری بندرعباس را قطع کرد

نیروی زمینی نوار پیروزی های شهرداری بندرعباس را قطع کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال شهرداری بندرعباس پس از کسب دو پیروزی پیاپی در رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال در هفته دوازدهم این رقابتها مقابل نیروی زمینی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر یک مقابل تیم نیروی زمینی متوقف شد.

در این دیدار که با حضور هزار هوادار شهرداری در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد، حکیم هزبایی پور در دقیقه 18 مسابقه با استفاده از غفلت مدافعان شهرداری، نخستین گل مسابقه را برای نیروی زمینی به ثمر رساند.

اما در ادامه نارنجی پوشان شهرداری بر حملات خود افزودند و علیرضا مردانی در دقیقه 45 نیمه نخست، گل تساوی شهرداری را وارد دروازه حریف کرد.

تلاش دو تیم در نیمه دوم نیز حاصلی نداشت و در نهایت دو تیم به نتیجه تساوی رضایت دادند.

شهرداری که با هدایت سرمربی جدید خود یعنی عبدالرحیم خرمزی دو پیروزی پیاپی را در رقابتهای این فصل کسب کرده بود، با کسب این تساوی 15 امتیازی شد و در رده نهم جدول گروه "ب" رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال قرار گرفت و نیروی زمینی نیز با 14 امتیاز در جدول دهم شد.

کد مطلب 1754684

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