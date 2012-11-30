به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نمازجمعه برازجان با اشاره به بارندگیهای اخیر در شهرستان دشتستان و خسارات وارد شده به تاسیسات این شهرستان، اظهار داشت: تسریع در جبران خسارات وارده به مردم دشتستان باید در دستور کار مسئولان ارشد استان و کشور قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری و تلاش همه دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات این خسارات، ادامه داد: قطع آب، قطع برق، شکستن پلها، تخریب جادهها و آسیب جدی به کشاورزان از خسارات این سیل بود که مسئولان باید نسبت به جبران این خسارات اقدام کنند.
امام جمعه برازجان همچنین به برکات این بارندگیها اشاره کرد و بیان داشت: بارش رحمت الهی در ماه محرم از برکت مجالس امام حسین(ع) بود و موجبات شادی و سرور کشاورزان شد و البته خساراتی نیز به بار آورد.
وی در ادامه به سالروز شهادت آیتالله مدرس در روز دهم آذرماه و روز مجلس اشاره کرد و افزود: آیتالله مدرس نمایندهای شجاع و نترس بود و برای مطالبات مردم تلاش زیادی داشت و شجاعانه در برابر استکبار و استبداد ایستادگی کرد.
حجتالاسلام مصلح بر لزوم شجاعت نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات مردم تاکید کرد و ادامه داد: انتظار مردم از نمایندگان مجلس بسیار بالاست و نمایندگان مجلس برای پیگیری مطالبات مردم ملاحظهای نداشته باشند.
خدماترسانی بهینه به معلولان ضروری است
امام جمعه برازجان به 12 آذر روز معلولان اشاره کرد و با تاکید بر لزوم خدماترسانی بهینه به معلولان افزود: مسئولان باید حمایت آبرومندانهای از معلولان داشته باشند و شرایط را برای زندگی خوب و راحت این عزیزان فراهم کنند.
وی به سالروز شهادت میرزاکوچک خان جنگلی اشاره کرد و یادآور شد: میرزاکوچک جنگلی خواستار اتحاد مسلمین در برابر استعمار شد و سپس در برابر محمدعلی شاه ایستاد و در نهایت نیز دست به اسلحه برد و در راه مبارزه با ظلم و استبداد به شهادت رسید.
مصلح در ادامه با اشاره به روز دانشجو گفت: دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذر 32 در اعتراض به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا تجمع کردند و توسط عمال رژیم به شهادت رسیدند.
وی بیان کرد: دانشجویان باید همواره در مسیر اسلام و ارزشها حرکت کنند و پویایی و تحصیل مداوم علم و تحقیق و پژوهش باید مورد توجه آنها قرار گیرد.
امام جمعه برازجان در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به معروف و نهی از منکر، این کار را از مهمترین اهداف قیام امام حسن(ع) ذکر کرد و عنوان داشت: ترک این واجب الهی موجبات نابودی و هلاکت انسان میشود و انسان را ضعیف میکند و موجبات عدم قبولی اعمال نیز میشود.
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