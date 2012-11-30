به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح پنجشنبه در نشست شورای اشتغال استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش کشاورزی، اظهار داشت: مسئولان بانک‌ها با نگاه ویژه‌ای به این بخش توجه کنند و برای پرداخت تسهیلات در این بخش همکاری‌های لازم را داشته باشند.

معاون استاندار بوشهر با انتقاد از عدم همخوانی منابع و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با فضای بانک‌ها و نیازهای سرمایه‌گذاران، بر تعامل بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی زود بازده تاکید کرد.

وی به عملکرد مطلوب پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: امسال پرداختی در این زمینه صورت نگرفته است که باید پیگیری لازم برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و طرح‌های خود اشتغالی انجام شود.

زارعی اضافه کرد: به منظور توسعه اشتغال در استان بوشهر، 30 طرح با سه هزار و 200 میلیارد ریال، 189 میلیون دلار و سه میلیارد و 400 میلیون یورو تسهیلات مورد نیاز به صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است.

وی از پیگیری و نظارت بر حسن انجام کار هر سه طرح تصویب‌شده در شورای اشتغال استان بوشهر توسط یک نفر، خاطرنشان ساخت: چهار هزارو 475 میلیارد ریال مانده ابلاغی تسهیلات بنگاه های کوچک زودبازده استان بوشهر است که به دلیل همکاری نکردن بانک های عامل جذب نشده است.

معاون استاندار بوشهر دلایل ارائه شده توسط بانک‌های استان بوشهر برای پرداخت‌نکردن این تسهیلات را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: در سال گذشته عملکرد استان بوشهر در زمینه ارائه تسهیلات مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی مثبت بوده است.

بانک‌های استان رویکرد جدیدی برای ارائه تعهدات اشتغال ندارند



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این نشست به آمار سامانه رصد اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمار این سامانه بانک‌های استان رویکرد جدیدی برای ارائه تعهدات اشتغال در استان ندارند.

حسین حیدری به عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات اشاره کرد و بیان داشت: بانک رفاه 100 درصد نسبت به تعهداتش عمل کرده است و بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه به ترتیب 32درصد، 54 درصد، 49 درصد، 62 درصد و 98 درصد نسبت به تعهداتشان عمل کردند.

وی این عملکرد را قابل قبول ندانست و اضافه کرد: تعهد ایجاد اشتغال استان در سال جاری 28 هزار و 599 نفر است که اشتغال ثبت شده در سامانه رصد فقط 26/6 درصد است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خواستار تلاش بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اشتغال در سامانه رصد شد و بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) با 670 نفر و سازمان صنعت، معدن و تجارت با 316 نفر تاکنون بیشترین اشتغال ایجاد شده را در سامانه ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان و فشارها و تحریم‌های خارجی، افزود: استان بوشهر مانند دیگر استان‌های کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده است و باید از این شرایط برای کاهش نرخ بیکاری نهایت استفاده را ببریم.