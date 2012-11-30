به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی ملی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 33406/100 مورخ 31/4/1391 بدینوسیله به اطلاع می رساند در مورد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملزم به اعمال ارقام ابلاغی ( با لحاظ کاهش اعتبار بند 43 قانون بودجه سال 1391) در سامانه مبادله بوده و پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبادله شده محسوب می شود.
هرگونه تغییر نسبت به اعتبار ابلاغی از جمله جابه جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابجایی بین برنامه ها ( موضوع ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت است.
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