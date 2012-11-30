  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

اختصاصی مهر /

بخشنامه تازه ریاست جمهوری/ جابه‌جایی خودسرانه حقوق، ممنوع!

بخشنامه تازه ریاست جمهوری/ جابه‌جایی خودسرانه حقوق، ممنوع!

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی، هرگونه تغییر در اعتبار ابلاغی از جمله جابه‌جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابه‌جایی بین برنامه‌ها را مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی آمده است: پیرو بخشنامه شماره 33406/100 مورخ 31/4/1391 بدینوسیله به اطلاع می رساند در مورد اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملزم به اعمال ارقام ابلاغی ( با لحاظ کاهش اعتبار بند 43 قانون بودجه سال 1391) در سامانه مبادله بوده و پس از امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی مبادله شده محسوب می شود.

هرگونه تغییر نسبت به اعتبار ابلاغی از جمله جابه جایی حقوق و مزایای مستمر و یا جابجایی بین برنامه ها ( موضوع ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مستلزم مبادله اصلاحیه موافقتنامه با این معاونت است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش از این گفته بود: برای جبران کسری بودجه سال جاری هزینه های اجرایی دستگاهها در سه قوه کاهش شدیدی داشته است و پیش بینی می شود حداقل 20 درصد اعتبارات هزینه ای کشور در سه قوه برای جبران بخشی از کسری بودجه کاهش یاید.
کد مطلب 1754689

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