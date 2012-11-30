آغاز مسابقات لیگ پینگ پنگ بانوان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، 20 پپنگ باز از پنج تیم آمل، بابل ، قائم شهر، ساری و رامسر در فصل جدید مسابقات لیگ پینگ پنگ بانوان مازندران دوره ای با هم رقابت می کنند.



نائب رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران گفت: مسابقات لیگ پینگ پنگ بانوان مازندران در رده سنی بزرگسالان به صورت متمرکز هر هفته به میزبانی یکی از تیم های شرکت کننده برگزار می شود.



منیژه بوداغی افزود: تیم برتر این مسابقات به عنوان نماینده مازندران در مسابقات قهرمانی کشور شرکت خواهد کرد.



وی اضافه کرد: به طور حتم هیئت پینگ پنگ مازندران در سالهای اخیر مسابقات لیگ باشگاه ها وقهرمانی دختران وپسران و مناسبت های مختلف در طول سال برگزار کرده است.

همایش پیاده روی خانوادگی و همگانی در نوشهر



همایش پیاده روی خانوادگی و همگانی، گرامیداشت یاد شهدای هفتم آذر نیروی دریایی در نوشهر برگزار شد.

بیش از دو هزار نفر از شهروندان ورزش دوست و علاقه مند به ورزش همگانی در نوشهر در این راهپیمایی مسیر چهار کیلومتری بندر تا پارک نگین را پیاده روی کردند.



در پایان این آئین که با حضور فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، با اجرای چند برنامه ورزشی نمایشی ، به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.



پنج دستگاه دوچرخه، تعدادی کارت پول هدیه و پوشاک ورزشی از جمله جوایزی بود که به شرکت کنندگان برنده در قرعه کشی هدیه شد.