سرپرست دو ماهه شهرداری بروجرد رفتنی شد/ معرفی سرپرست جدید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه برکناری سرپرست شهرداری بروجرد شامگاه پنج شنبه در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بروجرد برگزار و سرپرست جدید این شهرداری معرفی شد.

در این جلسه با توجه به عدم تایید غلامعباس یاراحمدی سرپرست شهرداری بروجرد از سوی وزارت کشور برای پست شهرداری بروجرد گزینه های تصدی این پست در شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت با بررسی های انجام شده به اتفاق آرا غلام عباس یار احمدی از سمت خود برکنار و شهاب ممدوحی مدیر عامل پیشین سازمان عمران شهرداری بروجرد به عنوان دومین سرپرست شهرداری بروجرد انتخاب شد.

غلام عباس یاراحمدی سرپرست قبلی شهرداری بروجرد که در سال 1380 مدتی سمت شهردار بروجرد را بر عهده داشته است در اواسط سال جاری پس از استیضاح الله یار گودرزی شهردار سابق بروجرد با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرستان به سمت سرپرست شهرداری بروجرد منصوب شده و به مدت دو ماه سکان شهرداری این شهر را بر عهده گرفت.

حال باید دید که با معرفی سرپرست جدید شهرداری بروجرد آیا شهاب ممدوحی موفق خواهد شد تاییدیه مسئولان و دستگاههای متولی امر برای تکیه بر صندلی شهرداری بروجرد را بگیرد یا خیر؟!

به هر روی آنچه مسلم است تغییرات مستمر در شهرداری بروجرد و عدم انتخاب شهردار از سوی شورای اسلامی می تواند همه برنامه ریزی های یک شهر را مختل و روند مدیریت شهری را متزلزل کند.