جنگ غزه دوست و دشمن فلسطین را آشکار کرد/ انتقاد ازکشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران به پیروزی مردم غزه اشاره کرد و گفت: این پیروزی جلوه قدرت خدا و عنایت حق تعالی به جبهه حق بود.

وی گفت: پس از جنگ سی و سه روزه غزه و فضاحتی که برای اسرائیل پیش آمد، آنها درصدد ساختن پایگاه های حفاظتی و پناهگاه‌های مستحکم برآمدند تا در صورت درگیری با کشورهای اسلامی در امان باشند، اما وقتی با دفاع موشکی مردم غزه مواجه شدند، گنبد آهنی شان فرو ریخت و فهمیدند هیچ نیرویی در برابر اراده خدا نمی تواند از آنها حفاظت کند. این برای آنها عبرت است و برای ما در مسیر خود موجب استحکام و صلابت است.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه بار دیگر دنیا چهره زشت و روح درنده این رژیم را تماشا کرد، گفت: آنها از طریق دریا، آسمان، زمین مردم بی دفاع و زنان و کودکان را مورد حمله قرار دادند و در این میان دروغین بودن موجودیت سازمان های بین المللی و کانون هایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، آشکار شد.

وی ادامه داد : هیچ کسی صدایش در نیامد، برخورد دوگانه سازمان های بین المللی هر روز آنها را بی آبروتر می کند و نشان می دهد که آنها سازمان ملل نیستند بلکه سازمان متعلق به دولت های خاص استکباری و وابسته به صهیونیسم هستند.

صدیقی با بیان اینکه در این پیروزی دوست و دشمن مردم فلسطین مشخص شد، گفت: مدعیان وحدت مسلمانان و مدعیان دفاع از حقوق اعراب مشخص شد، نه تعصب عربی و نه عرق دینی و اسلامی دارند. در جنگ غزه نه گلوله ای از ناحیه آنها آمد و نه حمایت لفظی در کار بود، اما از برکات جمهوری اسلامی و افتخارات آن افشاگری است که پرده ها را کنار زد البته ملت ها هم می دانند که اسلام مسلمانان از کجا حمایت می شود و چه دولت هایی پشت سر اسرائیل هستند.

وی تاکید کرد: این پیروزی نشان داد هیچ راهی برای مقابله با زورگویان و متجاوزان آدم کش ها جز مقاومت و دفاع مقتدرانه نیست.

خطیب این هفته تهران به حمایت های جمهوری اسلامی ایران از غزه و گروه های مقاومت در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: حمایت ایران کارساز بود و مسئولان حماس و جهاد اسلامی به زبان آوردند که اگر حمایت نظام جمهوری اسلامی نبود، زنجیر تانک های اسرائیل از روی سر کودکان ما عبور می کرد.

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس و هفته مجلس گفت: مجلس خانه ملت است و مرکز مشاوره صاحبنظران به نمایندگی از مجموع ملت است و نقش ریل گذاری دارد.

وی ادامه داد: توقع می رود که مجلس بتواند قوانینی که راه رشد اقتصادی کشور را هموار کند، به تصویب برساند. مجلس از این جهت که نمایندگان آحاد ملت در آن حضور دارند، مظهر اتحاد نظام و مردم است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نامه سران سه قوه در لبیک به پیام رهبری برای وحدت و اتحاد بین مسئولان گفت: در نگرانی های اخیر و تردیدهایی که اخیرا پیش آمد حضرت آقا زمانیکه پیام دادند به مجلس، مجلس خیلی زود واکنش نشان داد و این جزو افتخارات مجلس است. امیدواریم مجلس و دولت و قوه قضائیه که امانت داران مردم هستند برای مردم از جان بگذرند و اتحاد و خدمات روزافزون خود را مایه آرامش و حمایت بیشتر مردم قرار دهند.

صدیقی با اشاره به هفته بسیج طی سخنانی افزود: نهال بسیج به دست حکیم خردمندی کاشته شد و ما قدردان بسیج هستیم. دعا می کنیم صاحب اصلی آن امام زمان(عج) از بسیج که مدرسه عشق است، مراقبت نماید.

وی با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو نیز یادآور شد: روز دانشجو یادآور جریان پرخروش نسل جوان و فرهیخته است که نشان می دهد از قدیم نسل جوان ما شور و شعوری داشته اند. پس از کودتای 28 مرداد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران آمد و دانشگاه تهران عکس العمل نشان داد در نتیجه آن دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند.

خطیب امروز تهران ادامه داد: امروز دانشجویان ما مظهر عشق به امام حسین و دفاع از کشور هستند، توقع می رود برای شناخت اولویت های کشور، دانشجویان پیشرو بوده و سهم عمده ای برعهده داشته باشند.