به گزارش خبرگزاری مهر، بلوک 50.5 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان در روز دوشنبه 20 آذرماه جاری از طریق بورس عرضه خواهد شد.



سازمان خصوصی سازی به منظور معرفی بهتر شرکت‌های مشمول واگذاری، شفاف‌سازی و ایجاد فضای رقابت جلسه معارفه این شرکت را با حضور مدیران فولاد خوزستان، شرکتهای سرمایه‌گذاری و خریداران بالقوه در روز یکشنبه، 12 آذر از ساعت 15 تا 17 در ساختمان بانک توسعه صادرات برگزار می کند.



بلوک 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان معادل یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم این شرکت به قیمت تابلو بورس در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 35 درصد به شرط آنکه از 30 هزار ریال کمتر نباشد در روز دوشنبه 20 آذرماه جاری در بورس عرضه خواهد شد.



برای این بلوک که به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط 3 ساله عرضه خواهد شد، 996 میلیارد و 264 میلیون ریال به عنوان مبلغ سپرده شرکت در مزایده اعلام و مهلت پرداخت حصه نقدی آن نیز 20 روز معاملاتی تعیین شده است.

