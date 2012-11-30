  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

فولاد خوزستان برای خریداران معرفی می‌شود

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد جلسه معارفه فولاد خوزستان را در روز یکشنبه 12 آذرماه برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلوک 50.5 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان در روز دوشنبه 20 آذرماه جاری از طریق بورس عرضه خواهد شد.
 
سازمان خصوصی سازی به منظور معرفی بهتر شرکت‌های مشمول واگذاری، شفاف‌سازی و ایجاد فضای رقابت جلسه معارفه این شرکت را با حضور مدیران فولاد خوزستان، شرکتهای سرمایه‌گذاری و خریداران بالقوه در روز یکشنبه، 12 آذر از ساعت 15 تا 17 در ساختمان بانک توسعه صادرات برگزار می کند.
 
بلوک 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان معادل یک میلیارد و 106 میلیون و 960 هزار سهم این شرکت به قیمت تابلو بورس در روز عرضه(معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 35 درصد به شرط آنکه از 30 هزار ریال کمتر نباشد در روز دوشنبه 20 آذرماه جاری در بورس عرضه خواهد شد.
 
برای این بلوک که به وکالت از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط 3 ساله عرضه خواهد شد، 996 میلیارد و 264 میلیون ریال به عنوان مبلغ سپرده شرکت در مزایده اعلام و مهلت پرداخت حصه نقدی آن نیز 20 روز معاملاتی تعیین شده است.
 

کد مطلب 1754698

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها