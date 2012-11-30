سیدحسن نصرالله شاگرد شجاع رهبری است/دولت به دنبال بهانه تراشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت شهید مدرس با بیان اینکه شناساندن مدرس به جامعه هنوز نیاز به فعالیت بیشتری دارد، تصریح کرد: فلسفه سیاسی شهید مدرس از قران و احادیث و سیره ائمه (ع) اقتباس شده بود.

وی با اشاره به مشخصه های مدرس گفت: عدم طمع به دنیا، عدم ترس و خلوص از مشخصه های بارز شهید مدرس است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زلزله عظیم امام خمینی در آخر قرن بیستم موجی بود که تمام دنیا را فراگرفته، افزود: امام خمینی در سخنرانی های خود کمتر به نام مدرس تاکید داشت زیرا امام راحل تحت تاثیر اندیشه وی قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه امام راحل تاکید داشتند که هیچ حکم اسلام غیر سیاسی نیست و اسلام همه احکامش سیاسی است، افزود : هم اکنون قوانین ما تا نقطه کامل اسلامی و دینی فاصله دارد زیرا تا اکنون تنها توانسته ایم قوانینی را وضع کنیم که مقایر با شرع نباشد.

وی با بیان این مطلب که زندگی مدرس همیشه در تلاطم بوده است، افزود: مهمترین دستاورد شروع مجلس مشروطه در آن زمان حضور روحانیون تراز اول از قبیل مدرس بود.

وی بیان کرد: مدس همواره مشروطه مشروعه را طلب می کرد و حتی در این راه آیت الله نوری نیز سرش برروی دار رفت اما از حرف خودش کوتاه نیامد.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی ما به رهبری امام راحل پایه گذاری شد و امروز رمز موفقیت نظام اسلامی یکپارچگی مردم و اتحاد ناگسستنی از امام و انقلاب است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما بارها تاکید کرده ایم که هیچگاه نمی گذاریم انقلاب اسلامی به مشروطه بکشد.

وی با تاکید براینکه بیش از 30 سال دشمنان داخلی و خارجی این انقلاب اسلامی از هر توطئه ای دست برنداشته اند، افزود : زمانی که به دستور امام راحل سلمان رشدی، مرتد اعلام شد و ریختن خونش مباح یکی از سران فتنه در آن زمان می گفت، نمی توانیم منافع ملی را با این فتواها به خطر بیاندازیم و حکومت های دینی توانمندی حفظ منافع ملی را ندارند.

باهنر بیان کرد: امروز با دفاع تمام ملت از مقام معظم رهبری شاهد به ثمر نشستن شکوفه های درخت تنومند انقلاب هستیم.

وی افزود: در حال حاضر همگی شاهدیم که جنگ های 33 روزه 22 روزه و 8 روزه داستان های ساده و معمولی نیست که بعد از 6 روز پیغام های آتش بس به بچه های مجاهدین و مقاومت داده شود.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: اسرائیل در جنگ هشت روزه اقرار کرد که آنچه در ذهن داشت به ثمر ننشسته و همه اینها ثمره همت سربازان غیور مقاومت و حزب الله بوده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش بینی امام راحل مبنی براینکه در قرن 21 تارو پود اسرائیل و ابرقدرتهای حمایت کننده اش و عواملین عربش از بین خواهند رفت درست بود.

وی گفت: اگرچه بچه های لبنان و غزه فرزندان ایران نیستند ولی همه می دانند این افراد فرزندان امام و شاگردان امام هستند که نمونه بارز آن سید حسن نصرالله یکی از شاگردان شجاع نظام جمهوری اسلامی و حضرت امام و شاگرد با وفای مقام معظم رهبری است.

با هنر در خصوص مرزهای دفاعی ایران اظهار کرد: مرزهای دفاعی ایران و انقلاب اسلامی به کردستان و خوزستان منتهی نمی شود زیرا هم اکنون شاهدیم که مرزهای دفاعی ما به هزاران کیلومتر آن طرف تر و در لبنان و فلسطین است.

وی ادامه داد: همه این دفاع کنندگان متولد ایران نیستند و فقط از هویت دینی خود دفاع می کنند و همه آنها سربازان انقلاب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه همه دشمنان ایران را متهم به فرستادن سرباز به کشورهای دیگر می کنند افزود: بارها گفته ایم که هیچگاه سربازی به جایی نمی فرستیم فقط موج دین باوری و اسلام خواهی و سیاست عمیق دینی را به سراسر نقاط دنیا ارسال می کنیم.

وی با بیان اینکه در باورهیچکس شکست اسرائیل معنا نداشت عنوان کرد: کسانی که اسرائیل و آمریکا را ابرقدرت فرض می کنند خودشان افراد ضعیفی هستند و اگر باور امام راحل و مقام معظم رهبری را داشته باشیم انها عددی نیستند.

وی تاکید کرد: هم اندیشی و هم زمانی و کار هر سه قوا برای پیشرفت ایران ضورری است و هرکدام به تنهایی نمی توانیم کاری کنیم و نباید همدیگر را بی نیاز از هم بدانیم.

وی در خصوص مشکلات اقتصادی نیز افزود: مشکل اقتصادی، بیکاری و تورم را نباید به گردن تحریم بیاندازیم زیرا اگرچه ترحیم موثر است ولی آنقدر تاثیر گذار در اقتصاد ما نبوده است.

باهنر گفت: در دوره های دولت گذشته نیز با درآمد ارزی کمتر از حالا در جنگ، تحریم و تبلیغات فرهنگی دشمن قرار داشتیم اما بازهم ایران اداره می شد.

وی بیان کرد: هم اکنون دولت با بیان اینکه رقیب در کارها و فعالیت ما ایجاد شده و نمی توانیم کارکنیم بهانه تراشی می کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از شهریور ماه با کمک مجلس و همکاری دولت تشنجات بازار خوابیده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در شش ماه اول سال منابع زیاد مالی خودمان را از دست داده ایم افزود: امیدواریم در این همدلی که بوجود آمده است شاهد کنترل بازرا و حل بسیاری از مشکلات جامعه باشیم.

باهنر تصریح کرد: نمایندگان مجلس از فضای اقتصادی و بیکاری خانواده ها در کشور اطلاع دارند وامیدواریم شاهد ثبات مناسبی در قیمت ها تاعید نوروز باشیم.