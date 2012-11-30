سهمیه 542 میلیارد ریالی اشتغال کمیته امداد استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح جمعه در نشست شورای اشتغال استان بوشهر با اشاره به محول شدن پرداخت تسهیلات خوداشتغالی در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفربه کمیته امداد، اظهار داشت: انتظار می‌رود این طرح نتایج خوب و ثمربخشی را در پی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر 32 هزار خانوار با جمعیت 78 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی قرار دارند که از خدمات این نهاد بهره می‌برند و همواره برای گسترش خدمات ارائه شده به این افراد به‌کار خواهیم گرفت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر به سهمیه استان بوشهر در مصوبه اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: از طریق بند 76 قانون بودجه عمومی کشور و بند 11 مصوبه شورای عالی اشتغال در سال جاری، سهمیه کمیته امداد استان بوشهر 542 میلیارد ریال است.

وی خواستار تلاش بیشتر بانک‌های عامل استان برای ارائه هر چه سریع‌تر اعتبارات پیش بینی شده در این سرفصل‌ها به شهرستان‌های استان شد و ادامه داد: بانک‌های عامل در سال گذشته در زمینه ارائه تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی اقدامات مطلوبی داشتند.

محبی افزود: در بند 76 قانون بودجه برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی بانک‌ها خوب عمل کرده‌اند و تنها بانک ملت و رفاه در پرداخت تسهیلات به تعهد خود عمل نکرده‌اند.

وی از همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بند 11 شورای عالی اشتغال قدردانی کرد و با قابل قبول توصیف کردن میزان جذب در تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی در سال گذشته، افزود: بانک‌های صادرات ،کشاورزی، رفاه، تجارت و سپه تخصیصی در این زمینه نداشته‌اند.