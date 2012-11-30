دشمن از تبلیغات سوء علیه ایران آسیب می بیند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر جمعه در همایش 313 یار موعود که در محل سالن انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد با ابراز خرسندی از حضور در چنین همایشی گفت: امیدواریم در محفل بهار آفرین دل ها که مختص صاحب الزمان (ع) است بیشتر معرفت پیدا کرده و وظایفی که در قبال آقا امام زمان داریم به نحو احسن انجام داده و از منتظران حضرتش باشیم و انتظار فرج که بهترین عبادات است را درک کنیم.

وی با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید و احادیث و روایاتی از ائمه در خصوص ولی عصر (عج) افزود: تحقق وعده انبیا که به مردم بشارت منجی عالم بشریت در رسیدن به کمالات و خوبی هاست ودر نهایت بر قراری حکومت عدل و داد توسط منجی عالم بشریت است.

وی ادامه داد: بیشتر یاران آقا امام زمان(عج) از میان جوانان است و اینان علاوه بر یاران خاصه که همان 313یار از یاوران صاحب عصر هستند.

حسینی گفت: جهان غرب با استفاده از تمامی ابزار ها ی هنری و پیشرفت های علمی سعی در جذب افراد از قشرهای مختلف به خصوص جوانان را دارد و می خواهد وانمود کند که جهان غرب است که بشریت را نجات خواهد داد و خود را دلسوز بشریت معرفی می کند.

وی ساخت فیلم های گوناگون با زمینه های علمی، احساسی، حادثه ایی را از جمله اقدامات غربی ها در تحقق مدعای خود دانست.

وی افزود: تمام اقدامات غربی ها آسیب پذیر است و دلیل این آسیب نداشتن اعتقادات و باورهای صحیح و درست است و همین حوادث اخیر غزه خود نمایانگر سستی و بی بنیان بودن تفکرات و اعمال آنان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مقوله انتظار گفت: انتظار فرج بالاترین عبادت است، یعنی کسی که در این میدان قدم می گذارد باید در جهت احیا و فراهم کردن زمینه ظهور منجی عالم بشریت قدم بردارد.

وی از جمله ویژگی های یاران آقا امام زمان را داشتن فطرت پاک، عدم خودخواهی و به فکر دیگران بودن ذکر کرد.

حسینی گفت: آرمان گرایی و پویایی که از صفات جوانان است در زمان ظهور مهدی (عج ) بیشتر وجود دارد و با اعلام ندای آسمانی فوج فوج مردم پذیرایی حقانیت امام عصر خواهند شد و در رکاب او در جهت احیای عدل و داد در جهان گام بر می دارند.

وی افزود: به هر میزان در کار فرهنگی سرمایه گذاری شود اثرات آن نیز نمود می کند و تنها با پیشرفت های علمی نمی توان بدون همت به رشد و تعالی رسید .

وی با اشاره به ویژگی های امت اسلامی ایران گفت: این مردم همواره در راه اسلام جنگیده اند و با داشتن صفت شهادت طلبی الگوی سایر مردم دنیا قرار گرفته اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ایران هم اکنون در ذجایگاه ویژه ای در جهان قرار دارد گفت: هم اکنون جهان غرب با تبلیغات سویی که در دنیا انجام می دهد سعی در منفور کردن ایران دارد اما این خود موجب شده که مردم دنیا با کنجکاوی بیشتری این مسئله را پی گیری کرده و تبلیغت آنان نتایج عکس داشته باشد.

وی در پایان گفت: امید است بتوانیم فرهنگ مهدویت را در جهان گسترش دهیم و هر کس در این راستا بخواهد گام بردارد باید با توجه به مسائل اجتماعی در مبحث مهدویت که محبثی جهانی است توجه داشته باشد.

