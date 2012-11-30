نمایندگان مردم اطلاعات وسیعی از مشکلات منطقه خود داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامعلی حسین‌نژادیان درخطبه های این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به اهمیت داشتن تقوای الهی توسط مسلمانان گفت: همه شما نماز گزاران را به تقوای الهی دعوت می کنم.

وی گفت: خداوند تبارک و تعالی پیامبر را به عنوان الگو و اسوه برای همه مسلمین معرفی کرده است و همچنین همه امامان که انسانهای کامل، علم وبدور از هرگونه خطا و اشتباه هستند برای ما به عنوان الگو و اسوه هستند.

امام جمعه بروجن تصریح کرد: همانا امام حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است.

زنده بودن اسلام به خاطر وجود امام حسین (ع) است

وی اذعان داشت: پیامبر اسلام فرموده است که من از حسین و حسین از من است و زنده بودن اسلام به خاطر وجود امام حسین (ع) است.

حجت‌الاسلام غلامعلی حسین‌نژادیان تصریح کرد: عزاداری امام حسین(ع) و زنده نگه داشتن یاد امام حسین(ع) همانطور که سنت پیامبر و امامان است برای ما یک وظیفه الهی است.

امام جمعه بروجن تصریح کرد: تمم شهدانی که در راه خدا شهید شده اند از منزلگاه بالایی برخوردار هستند و زنده نگه داشتن یادامام حسین (ع) و یارانش به معنای ماندگار کردن پیروزی خون بر شمشیر است.

امام جمعه بروجن گفت: برگزاری مراسم عزا برای امام حسین(ع) به ما نشان می دهد که دشمن شناس باشیم وبفهیم که در کدام جبهه و گروه قرار داریم.

برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین موجب آشنا شدن جوانان با فرهنگ حسینی می شود

حجت‌الاسلام غلامعلی حسین‌نژادیان برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین موجب آشنا شدن جوانان با فرهنگ حسینی می شود و از منحرف شدن جوانان جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: در همین مساجد، عزاداریها و روضه ها مردم با چهره های نورانی اشنا می شوند وجبهه حق علیه باطل آشنا می شوند.

وی گفت: در برگزاری مراسم ها باید از مداحان و کارشناسان متخصص بهره گرفت و مراسم باید مدیریت شوند.

وی گفت: مداحان در برگزاری مراسم از اشعار مناسب باید استفاده کنند.

مدرس یک آیت الله شهید در راه انقلاب کشورش بود

حجت‌الاسلام غلامعلی حسین‌نژادیان با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس بیان داشت: مدرس یک آیت الله شهید در راه انقلاب کشورش بود.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم باید اطلاعات وسعی از مشکلات منطقه خود داشته باشند و با راههای برون رفت آن آشنا باشند.

امام جمعه بروجن تاکید کرد: هر نماینده ای که بخواهد در سطح کشوری اظهار نظری کند باید قبل از آن آگاهی خود را بالا برده و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده باشد و با کارشناسان در این حوزه صحبت کرده باشد.