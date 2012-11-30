نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهید آیت الله مدرس را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ امام خمینی( ره) این شهر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین علل محرومیت استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفتن این استان در بنبست است.

وی افزود: مسئولان دستگاه ها و نهاد های دولتی استان چهارمحال و بختیاری باید توجه بیشتری به راه های ارتباطی داشته باشند و با هموار کردن راه های ارتباطی با سایر شهرها و استان های کشور، استان را از محرومیت خارج کنند.

راهها نقش کلیدی و اساسی در محرومیت زدایی استان ایفا می کند

وی نبود راه های ارتباطی مناسب با دیگر شهر ها و استان ها را از مهمترین علل محرومیت این استان عنوان کرد و افزود: راه ها نقش کلیدی و اساسی در محرومیت زدایی استان ایفا می کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری دانشکده ابا عبداللحسین (ع) را مهمترین دانشکده امام شناسی عنوان کرد و افزود: از ویژگی های امام حسین (ع) این است که امامان بعد از او از اولادش هستند.

حجت الاسلام نکونام تصریح کرد: امروز دهم آذرماه سال روز شهادت سید حسن مدرس رادمرد بزرگ و انسان دلیری است که هر آنچه داشت از مکتب اهل بیت (ع) و جهاد با نفسش بدست آورده بود.

نمایند گان مجلس شورای اسلامی باید شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند

وی اذعان داشت: مجلس عصاره یک ملت است و نمایند گان مجلس شورای اسلامی باید شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند و با عمل کردن به رهنموتد های رهبر معظم انقلاب اسلامی و مطالبات مردم به وظیفه خود عمل کنند.

امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه 13آذرماه بزرگداشت روز معلول است افزود: انسان ها هر چیزی را که دارند نظیر سلامت، ثروت و ... باید دیگران را نیز در آن سهیم بدانند و اگر خدا نعمتی را که به هر فردی اعطا کرده آن را مخصوص خود بدانند و هرکس دیگران را در آن سهیم نکند در برابر نعمت خدا ناسپاسی کرده است.

اقشار توانمند باید دست اقشار آسیب پذیر را بگیرند

حجت الاسلام نکونام تصریح کرد: اقشار توانمند باید دست اقشار آسیب پذیر را بگیرند و به آنها در هر زمینه ای که توانایی دارند یاری رسانند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اضافه کرد: امروزه فضای دانشگاه ها ارزشی است و دانشجویان با شجاعت از ارزش های دینی، مکتب اهل بیت (ع) و ولایت فقیه دفاع می کنند و می کوشند تا ارزش های دینی را زنده نگه دارند.

1200 آیه از قرآن مربوط به معاد است

حجت الاسلام نکونام تصریح کرد: یک هزار و 200 آیه از قرآن مربوط به معاد است و در دیگر آیات قرآن هم به طور ضمنی به معاد اشاره شده بنابراین اگر باور به معاد در انسان تقویت شود بسیاری از مشکلات و نازیبایها از درون آدمی ره بر می بندد و انسان به سعادت می رسد.

وی افزود: در سوره قیامت خداوند به روز قیامت و نفس لوامه سوگند یاد کرده و در این سوره به نفس لوامه در وجود انسان به عنوان یک محکمه و قیامت کوچک اشاره شده که انسان با این نفس در برابر کار های ناشایستی که انجام می دهد سرزنش می شود.

حجت الاسلام نکونام اذعان داشت: همانطور که در وجود انسان نفس لوامه یا همان قیامت کوچک وجود دارد در عالم کبیر نیز قیامت بزرگتری وجود دارد که به تمامی اعمال آدمی رسیدگی می شود.