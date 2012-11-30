تیم استقلال طرقبه و شاندیز قهرمان لیگ دست یک فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز، صبح جمعه در مراسم اهداء جام قهرمانی اظهار داشت: فینال مسابقات فوتبال لیگ دست یک با عنوان جام "شهدای شهرستان طرقبه شاندیز" با برد دو بر صفر تیم استقلال طرقبه در مقابل تیم "شادروان زاده حسین" روستای ارچنگ شاندیز به پایان رسید.

سعید جمشیدیان تصریح کرد: این دوره از مسابقات با حضور 23 تیم و با انجام 125 مسابقه به پایان رسید.

وی ادامه داد: مسابقات فوتبال در دو لیگ دست یک و دو برگزارشد که در برخی مسابقات ما به عنوان میزبان تیم های دسته یک، دسته دو و لیگ برتر فوتبال استان خراسان رضوی بودیم.

وی با اشاره به برگزاری 200 بازی از ابتدای سال جاری تاکنون در قسمت فوتبال افزود:برگزاری این حجم از مسابقات انرژی زیادی را می طلبیدکه بحمدالله با همکاری و حمایت تمامی مسئولین شهرستان طرقبه شاندیز با موفقیت به اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات توسط 45 داور قضاوت شده افزود :تیم های فوتبال وحدت کنگ مقام سوم و بسیج دهنو با توجه به بازی های جوانمردانه برنده جام اخلاق شدند و مصطفی عابدیان از تیم ویلاشهر نوین با 14 گل زده عنوان "آقای گل"مسابقات لیگ دست یک شهرستان طرقبه شاندیز شناخته شد.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز اظهار داشت: در مسابقات فوتبال لیگ دست دو شهرستان که با عنوان "جام شادروان حاج جعفر قهرمان" با حضور 11 تیم و برگزاری 55 مسابقه تیم های پیام شهدای دهبار، الستی و کوثر به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

وی گفت: تیم فوتبال چاهشک برنده جام اخلاق و آقای گل این مسابقات محمد برومند از تیم شهدای دهبار با 13 گل زده شدند.

گفتنی است، مراسم اهدای جام های این مسابقات بعد از ظهر امروز با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز در محل ورزشگاه آزادی طرقبه انجام شد.