به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید از شخصی همچون مدرس درس بگیرند و او را سرمشق خود قرار دهند، اظهار داشت: ساده زیستی از دیگر شاخصه های بارز آیت الله مدرس بود که نمایندگان مجلس باید در این ویژگی تامل کنند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری مدرس در مجلس عنوان کرد: جایگاه و شأن مدرس در مجلس به گونه ‌ای بود که با وجود اینکه در اقلیت قرار داشت، تا به مجلس وارد نمی‌ شد، مجلس پا نمی‌گرفت و کسی جرأت نمی‌کرد لایحه‌ای را تصویب کند.

مدرس اجازه نداد قراردادی به ضرر مردم ایران منعقد شود

امام جمعه یزد ادامه داد: در قراردادهای بین‌المللی و استعماری نیز این مدرس بود که ایستادگی می‌کرد و اجازه نمی‌داد قراردادی به ضرر مردم ایران منعقد شود.

وی با اشاره به ایستادگی‌های مدرس در برابر رضاخان، بیان کرد: مدرس در زمان خفقان رضاخانی با شهامت در مقابل این شاه مستبد و زورگو ایستاد و در نهایت نیز به نزدیکی طبس تبعید شد و در آنجا به دستور رضاخان به شهادت رسید.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قانونگذاری در مجلس باید برای نظم و روال بخشی به جامعه، رضای خدا و مصلحت جامعه باشد، گفت: اگر مجلسی اینگونه بود، آن مجلس به طور قطع موفق است.

ناصری با تاکید بر اینکه تصویب قانون باید کلی‌ گرایانه و به نفع عموم مردم باشد، تاکید کرد: نمایندگان مجلس هوشیار باشند و اجازه ندهند حب و بغض ها در رای و نظر آنها تاثیرگذار باشد زیرا اگر چنین شد، آنگاه دیگر رضای خدا و مصلحت جامعه مدنظر نیست.

رای مجلس بر اساس اسلام و تحت نظر ولایت باشد

ناصری تاکید کرد: مجلس اگر بر اساس اسلام و دستورات قرآن، کارشناسانه و تحت نظر ولایت عمل کند، موفق خواهد بود.

وی یادآور شد: عده ای نیز رای و نظر می دهند اما با برخی رایزنی ها نظر و رای خود را پس می گیرند که این امر نیز در شأن مجلس جامعه اسلامی نیست.

امام جمعه یزد در خطبه های این هفته نمازجمعه روز دانشجو و روز نیروی دریایی را نیز گرامی داشت.