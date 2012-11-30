به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه به بیان خطوط قرمز پرداخت و اظهار داشت: هر کسی در هر مسئولیتی که باشد باید تابع ولایت فقیه باشد و انحراف از خط و دستورات ولی فقیه حرام است.

وی با تاکید بر لزوم عمل به دستورات مقام معظم رهبری، اضافه کرد: از مسئولان منطقه انتظار داریم دستورات ولایت را در راس امور قرار دهند و این تنها شعار نیست و اعتقاد ماست.

امام جمعه عسلویه توجه به خواسته‌ها، نیازها و مشکلات مردم را به عنوان یکی از ضروریات کارهای مسئولان عنوان کرد و بیان داشت: امر مهم برای ما خدمت کردن به مردم است و مسئولان باید بیشتر تلاش کنند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز از تخریب مسئولان،اذعان داشت: کسانی هستند که قصد دارند مسئولان را تخریب کنند و این تضعیف نظام است و باید از مسئولان حمایت کرد تا اقتدار نظام حفظ شود.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد بسیج را به بزرگترین سرمایه نظام اسلامی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: بسیج و نیروهای نظامی خط قرمز هستند و باید در راستای حفظ این نهاد انقلابی تلاش زیادی انجام دهیم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم وحدت مسئولان، ادامه داد: همواره اتحاد و یکپارچگی مسئولان سبب ناامیدی و یاس دشمنان شده است و باید با تمام توان برای تحقق بیانات مقام عظمای ولایت اهتمام ورزیم.

مسئولان نسبت به اجرای دقیق قانون اساسی همت کنند



امام جمعه عسلویه با بیان اینکه اختلاف سلیقه بین مسئولان امری عادی است، افزود: این اختلاف سلیقه‌ها نباید باعث از بین رفتن وحدت شود و همه باید برای ایجاد وحدت بهرت و بیشتر در جامعه تلاش کنیم.

وی در ادامه با اشاره به دهم آذرماه سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس، اضافه کرد: این عالم جلیل‌القدر به ساده‌زیستی مشهور بودند و می‌تواند بهترین الگو برای نمایندگان مجلس باشد.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد تصریح کرد: امروز سالروز تصویب قانون اساسی در سال 58 است و همه مسئولان باید نسبت به اجرای دقیق قانون اساسی همت کنند و اگر این قانون کامل اجرا شود هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر لزوم توجه به قانون اساسی، ادامه داد: قانون اساسی بر اساس اسلام و قرآن نوشته شده و اجرای این قانون امری لازم در هر شرایطی است.

امام جمعه عسلویه به فرا رسیدن سالروز شهادت دانشجویان اشاره کرد و اظهار داشت: روز دانشجو یادآور مسئولیت‌پذیری دانشجویان در برابر استکبار است و امروز همه دانشجویان باید در امر تحصیل و علم تلاش کرده و در تهذیب نفس نیز بکوشند.