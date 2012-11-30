چنانچه منافع تیم بر ماندن عنایتی باشد به هیچ قیمتی او را از دست نمی دهیم

شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند رو به رشد تیم فوتبال مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه با تلاش کادر فنی و بازیکنان در این هفته ها روند رو به رشدی داشتیم. ما توانستیم چند پله در لیگ بالاتر بیاییم .

وی افزود: توانایی تیم ما بسیار بیشتر از این است و اصلا نباید شرایطی برایش پیش می آمد که در بین تیم های پایین جدول قرار می گرفت و امیدواریم در نیم فصل دوم تیم فوتبال باشگاه به جایگاه واقعی خودش برسد.



مدیرعامل باشگاه مس ادامه داد: تا به امروز با چند تن از دوستانمان در باشگاه‌های مختلف از برخی مدیران لیگ برتری انتقاد کرده ایم زیرا آنها کارهایی غیر حرفه ای انجام می دهند. این حق طبیعی باشگاه است که از سرمایه گذاری خود سود ببرد ولی در حالی که یک ماه به آغاز فصل نقل و انتقال مانده با بازیکن ما صحبت کرده و او را هوایی می کنند. بازیکن هم در 6 بازی آخر به جای اینکه فکر تیم باشد حواسش جای دیگر است.



وی در مورد اینکه آیا منظور شما مسئولان باشگاه استقلال است، ادامه داد: من به صورت کلی گفتم اما شنیده ام که استقلال عنایتی را می خواهد. ما بر اساس توانایی های این بازیکن تیم خود را بسته ایم و کادر فنی هم روی آن حساب کرده است. در این شرایط اگر باشگاهی عنایتی را می خواهد ما ابتدا به منافع تیم خود نگاه می کنیم.



شهبازی در پاسخ به این سئوال که آیا اگر مبلغ بالایی برای به خدمت گرفتن عنایتی پرداخت شود باز هم با این انتقال مخالفت می‌کنید، گفت: من منافع تیمم را به هیچ قیمتی نمی فروشم. آنها چقدر می خواهند پول بدهند؟ من باید با کادر فنی و مشاوران باشگاه در خصوص آنچه منابع باشگاه است صحبت کنم. اگر تصمیم بر ماندن بازیکن باشد می ماند و با هیچ فشار و قیمتی آن را از دست نمی دهیم اما اگر با جدایی وی تیم ضربه نخورد به او کمک خواهیم کرد.



وی همچنین افزود: در حال حاضر منافع تیم در ماندن عنایتی است و اگر چنین شرایطی ادامه داشته باشد قطعا او را حفظ خواهیم کرد.