مردم لرستان در استقبال از ضریح امام حسین (ع) عاشورایی دیگر خلق کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در حاشیه نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به حضور پرشور مردم لرستان در عزداری های محرم و روزهای عاشورا و تاسوعا اظهار داشت: این حضور پرشور مردم در عزاداری ها قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه عزاداریهای مردم لرستان سنتی، با اخلاص، خالصانه و عاشقانه است عنوان کرد: مردم لرستان در عزاداری های دهه اول محرم عشق و ارادت خود را به سید الشهدا(ع) نشان دادند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه عشق و ارادت مردم لرستان به اهل بیت وصف ناپذیر است بیان داشت: مردم لرستان همواره جلوه هایی از عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس اهل بیت و سید الشهدا نشان داده اند.

حجت الاسلام میرعمادی به ورود کاروان ضریح مقدس سید الشهدا (ع) به استان لرستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه مهم ترین موضوعی که باید وجود داشته باشد استقبال با شکوه از این ضریح مطهر است.

وی با تاکید بر اینکه به طور حتم مردم لرستان با استقبال خود از ضریح مطهر امام حسین(ع) عاشورای دیگری را به وجود می آورند گفت: مردم لرستان مانند تاسوعا و عاشورای امسال استقبال پرشوری از ضریح سید الشهدا خواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مردم لرستان به همان سبک سنتی و اخلاص و ارادت خود به واسطه حضور این ضریح مطهر در استان از فضای معنوی آن استفاده کنند گفت: انتظار این است که مردم از این فیض بزرگ محروم نمانند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه به طور یقین با ورود ضریح مطهر امام حسین(ع) فضای نورانی در لرستان ایجاد می شود افزود: در این راستا هیئتهای عزاداری استان مانند روز عاشورا و تاسوعا به میدان بیایند.

وی پیام ورود کاروان ضریح امام حسین(ع) را معرفت بخشی و بصیرت افزایی عنوان کرد و گفت: این امر محبت و معرفت مردم لرستان را به امام حسین (ع) بالا می برد.