  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

عنایتی به مهر خبر داد:

مشکل خانوادگی‌ام حل شود در مس می‌مانم/ از هواداران مس عذر می‌خواهم

مشکل خانوادگی‌ام حل شود در مس می‌مانم/ از هواداران مس عذر می‌خواهم

آقای گل دوره‌های گذشته لیگ برتر مشکلات خانوادگی را دلیل اصلی احتمال جدایی‌اش از مس کرمان دانست و گفت: اگر این مشکلات حل شود می‌مانم.

غلامرضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث حضورش در تیم استقلال و جدایی اش از مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز وضعیتم مشخص نیست و به خاطر مشکل خانواگی که دارم باید به تهران بروم.

وی با تشکر از هواداران مس که در این 5-4 ماه از  او حمایت کردند، افزود: برخلاف میل باطنی ام که دوست ندارم از مس جدا شوم اگر مشکلم حل نشود مجبورم به همکاری ام با این تیم پایان دهم .
 
مهاجم تیم مس کرمان در پاسخ به این سئوال که آیا واقعا مشکلات خانوادگی دلیل جدایی شما از مس است یا بحث حضور در استقلال عامل این جدایی است، اظهار داشت: استقلال یکی از انگیزه های من است اما در حال حاضر شرایط خوبی در مس دارم و اگر مشکلم حل شود در این تیم می مانم اما نمی خواهم اتفاقی بیفتد که نه به سود من باشد و نه به سود مس.
 
وی تصریح کرد: اینکه بخواهم با توجه به مشکلاتی که دارم در مس بمانم، هم به ضرر من خواهد بود هم به ضرر مس. به همین دلیل اگر مشکلات حل نشود با مدیران باشگاه برای جدایی مذاکره خواهم کرد.
 
عنایتی پیروزی تیم مس مقابل گهر دورود را بسیار ارزشمند دانست و در پایان گفت: خدا را شکر در این بازی به سه امتیاز رسیدیم و چند پله در جدول رده بندی صعود کردیم که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.
 
 

 
کد مطلب 1754723

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