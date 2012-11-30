سامانه نیاز سنجی مددجویان در شهرکرد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگار گفت: این سامانه با هدف سنجش نیاز خانواده های مددجوی ساکن در مناطق محروم به تفکیک ضرایب محرومیت در زمینه های اشتغال، مسکن، فرهنگی و درمانی فعال شده است.

وی بیان کرد : در بخش اداری هم با راه اندازی این سامانه تخصیص و توزیع اعتبارات برای تامین نیاز مناطق محرم آسانتر انجام می شود.

وی بیان کرد: از دیگر مزایای این سامانه تامین نیاز های خانواده های تحت حمایت با همکاری دیگر ادارات و دستگاههای استان است.

تامین نیاز مناطق محروم مهمترین راهکار کاهش آمار مهاجرت است

مدیربحران و مناطق محروم کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: تامین نیاز مناطق محروم مهمترین راهکار کاهش آمار مهاجرت است.



حمید محمدی افزود: هم اکنون 13هزار و 600 خانواده های مددجو در چهارشهرستان محروم کوهرنگ، اردل ، کیار و لردگان وجود دارد که تامین زیرساختهای مورد نیاز زندگی آنان از اولویتهای این نهاد است.



وی بیان کرد: با برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی لازم با استانداری و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بیشتر خانواده های این مناطق توانمند خواهند شد.

رسیدگی به347 فقره پرونده از مددجویان در چهارمحال و بختیاری



قائم مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در بازدید از روند فعالیت اعضای شورای حل اختلاف شماره 14 وی‍ژه کمیته امداداستان گفت :در شش ماهه نخست امسال به 347فقره پرونده از مددجویان این نهاد رسیدگی شده است.



علی ملک پور افزود :از این تعدادپرونده 244مورد مختومه و بررسی نهایی شده است.



وی ضمن قدردانی از اعضای شوراهای حل اختلاف گفت: اعضای شورای حل اختلاف شهرکرد درخواستها و شوکواییه های مربوط به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان را در اسرع وقت رسیدگی می کنند.



افزایش قیمت پایه چغندرقند در سال آینده در چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افزایش قیمت پایه چغندر قند در سال آینده خبر داد.

سهراب ابراهیمی قیمت پایه چغندر قند را در سال آینده با عیار پایه ( 16) از قرار هر کیلوگرم هزار و 350 ریال اعلام کرد.

وی افزود: احتمال می دهیم با پاداش های منظور شده از طرف کارخانه قند استان قیمت نهایی هر کیلوگرم چغندر قند به هزار و 600ریال برسد، این در حالیست که سال گذشته قیمت پایه این محصول هزار و 50 ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه چغندر قند در سال آینده از نظر درآمد مقرون به صرفه می باشد، بیان کرد: به کشاورزان توصیه می شود نسبت به توسعه سطح زیر کشت چغندرقند اقدام نمایند.

اجرای 3000 فعالیت فرهنگی مذهبی در دهه نخست محرم درشهرستان اردل

همزمان با دهه نخست محرم سه هزار فعالیت فرهنگی و برنامه مذهبی در شهرستان اردل اجرا شد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اردل گفت: در دهه نخست محرم امسال، 100مبلغ مذهبی به این شهرستان اعزام شدند که در این مدت با برپایی نماز جماعت اول وقت، اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا و برگزاری مجالس سخنرانی و قرائت ادعیه و زیارات به ترویج نشر ارزش‌های اسلامی پرداخته و در برگزاری مراسم شهادت امام سوم شیعیان(ع) مشارکت کردند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی افزود: مبلغین اعزامی در ایام عزاداری شهادت امام حسین(ع) با حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا و امامزادگان، کلاس های تفسیر قرآن برگزار کردند.

وی به فعالیت 130 هیئت مذهبی این شهرستان در ایام محرم امسال اشاره و تصریح کرد: برپایی مجالس عزاداری، سینه زنی، زنجیر زنی و ایستگاه های صلواتی از جمله فعالیت های این هیئت ها در ایام محرم بود.