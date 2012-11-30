به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسجاد موسوی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز ضمن توصیه نماز گزاران به رعایت تقوای الهی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر الویت سبک زندگی در نوع زندگی اجتماعی به بیان لزوم و امتیازات سبک زندگی اسلامی که هویت دینی ماست پرداخت که در قسمتی از آن افزود: اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و حمایت از کار و سر مایه ایرانی نیز از جمله همان سبک زندگی است که باید به آن توجه کرد.

حجت الاسلام موسوی در خطبه دوم ضمن تشکر از همه هیئات مذهبی، سخنرانان و مرثیه سرایان و عزاداران حسینی که در ایام دهه محرم ارادت و عشق خودشان را به ساحت ابا عبدالله الحسین (ع) نشان دادند تصریح کرد: عشق به اباعبد الله الحسین (ع) و این همه عرض ارادت ما را به قیام سبز مهدی (عج) نزدیکتر می سازد و بیانگر آن است ملتی که حسینی است زیر بار ذلت و ظلم نمی رود.

امام جمعه هرمز با اشاره به 10 آذر ماه روز مجلس؛ سالروز شهادت فقیه مبارز آیت الله مدرس تسلیت گفت و افزود: مجلس عصاره اندیشه ها و تمایلات و آرمانهای یک ملت است که با اراده اکثریت محقق می شود.

وی بیان کرد: مصادق عینی منتخب ملت که حریت خود را در سایه اسلام و اسلام خواهی از دست نداد و از آرمان و اعتقادات خود ذره ای کوتاه نیامد شهید آیت الله مدرس است که می تواند الگویی ارزنده ای برای منتخبان ملت باشد.

حجت الاسلام موسوی در ادامه با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو افزود: جنبش دانشجوی دارای دو شاخصه حق طلبی و استکبار ستیزی است و هر گاه دانشجویی به جناح های سیاسی بپیومدد از هویت واقعی و تاریخی خود که حمایت از مردم بوده است فاصله میگیرد و آگاهخ از آرمانها ی اصلی خود منحرف و مورد طمع گروه های مختلف قرار می گیرد.

وی افزود: مسیر صحیح جنبش دانشجویی حرکت در خط و جبهه ولایت فقیه است که این جنبش را از هرگونه انحراف مصون می دارد.