اسپانیا خطری برای نجات یورو/ ناتوانی دولت در حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فاینشنال تایمز" آلمان در مطلبی نوشت : اسپانیا این روزها موجی از خشونت را تجربه می کند. خشم معترضان متوجه سیاستهای ریاضتی و دولت این کشور است و البته نجات یورو را به خطر می اندازد.

نویسنده در ادامه این مطلب به گسترش اعتراضات خیابانی در اسپانیا و درگیریهای خشونت بار بین پلیس و معترضان اشاره کرده و نوشت : اسپانیا این روزها موجی از خشونت را تجربه می کند. اعتراضات علیه سیاستهای ریاضتی دولت بار دیگر با شدت بیشتر و خشم و ناامیدی روز افزون مردم در اسپانیا شعله ور شده است.

ین اعتراضات واکنشی است به بحران اقتصادی، بیکاری، کمکهای میلیاردی برای نجات بانکها و تصمیمات ریاضتی جدید دولت.

دولت محافظه کار اسپانیا به نخست وزیری "ماریانو راجوی" نیز کاملا درمانده و ناتوان شده است. در این میان پلیس هم با سختگیری بیشتری علیه معترضان واکنش نشان می دهد. به این ترتیب بعد از یونان حالا چهارمین اقتصاد ملی منطقه یورو به یکی دیگر از قهرمانان بحران اجتماعی در اروپا تبدیل شده است.

"دانی رودریک" یکی از اقتصاد دانان دانشگاه هاروارد در این باره هشدار داده است که اسپانیا به خطری برای نجات یورو تبدیل خواهد شد اگر دولت تحت فشارهای مردم سیاستهای خود را تغییر دهد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اعتراضات علیه سیاستهای بحران دولت اسپانیا از سال 2011 شروع شد و در 15 ماه می آن سال هزاران جوان اسپانیایی در مادرید اعتصاب کردند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با طرح این پرسش که چه کسی در به وجود آمدن موج خشونت در اسپانیا مقصر است ،می نویسد: وزیر کشور اسپانیا از خشونت افراط گرایانه سخن می گوید. بر اساس اطلاعات رسمی حدود 64 نفر در جریان اعتراضات خشونت بار در اسپانیا مجروح و 35 نفر دستگیر شده اند. گروههای مخالف، نیروهای پلیس اسپانیا را سرکوبگر و افراط گرا می دانند.

"فرناندو" یکی از معترضان به سیاستهای ریاضتی دولت است که می گوید به دلیل برنامه های ریاضتی همواره اسپانیایی های جوان بیشتری، شغل و آینده خود را از دست می دهند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : 52.9 درصد زیر بیست و پنج ساله ها در اسپانیا بیکار هستند ودر اتحادیه اروپا تنها یونان است که شرایط بدتری از این دارد. بسیاری از مردم اسپانیا امروز خود را به عنوان شکست خورده سیاستهای بحران احساس می کنند. بسیاری از خانواده ها در حالی مجبور به تخلیه محل زندگی خود هستند که هزاران خانه و آپارتمان در این کشور خالی است.