مسئولان با رعایت قانون آرامش بیشتری برای کشور و مردم رقم بزنند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ابراهیم بحرانی درخطبه نماز جمعه دیر ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از معصیت، ایام سوگواری شهادت سالارشهیدان امام حسین(ع) واسارت اهل بیت(ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: روز عاشورا صحنه نمایش رویارویی امام حسین(ع) و یارانش از یک طرف و لشکر عمربن سعد، شمر و دلبستگان دنیا و دور از خدا از طرف دیگر بود.

وی اضافه کرد: همیشه این رویارویی در دنیا وجود دارد و نیاز است که ما با شناخت جایگاه خود سمت و سوی لشکر امام حسین(ع) را انتخاب کنیم تا در دنیا و آخرت سربلند شویم.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به روز مجلس یاد و خاطره شهید مدرس را گرامی داشت و این روز را به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبریک گفت و افزود: با توجه به روحیه ولایت پذیری و بصیرت نمایندگان مجلس شاهد مجلس زنده و پویا باشیم.

حجت‌الاسلام بحرانی گفت: بصیرت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی توجه به امور اولویت دار، پرهیز از حاشیه‌ها، حفظ وحدت و رفع مشکلات مردم است.

وی به روز تصویب قانون اساسی اشاره کرد و گفت: رعایت قانون به نفع همه است و همه باید کارخود را به قانون تطبیق دهند زیرا ریشه همه اختلافات قانون گریزی است و مسئولان کشور با رعایت قانون آرامش بیشتری برای کشور و مردم رقم بزنند.