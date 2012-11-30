اماکن ورزشی منطقه 20 تهران توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی در جریان بازدید از پروژه های در حال اجرای این منطقه با اشاره به این مطلب افزود: مجموعه های ورزشی استخر و سونای شهید مدرس، الزهرا(س) ارکیده و زورخانه جوانمرد قصاب با مساحت سه هزار و 390 مترمربع تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به تحقق کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران تصریح کرد: بیشترین سرانه ورزشی متعلق به منطقه 20 تهران به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران است که با بهره برداری از سه مجموعه ورزشی جدیدالاحداث مورد اشاره، سهم هر شهروند این منطقه از فضاهای ورزشی به یک متر و 43 سانتی مترمربع می رسد.

شهردار منطقه 20 تهران به اهمیت توسعه اماکن ورزشی در بخش حریم و روستاهای این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: مجموعه های ورزشی زمان آباد، قاسم آباد تهرانچی، عباس آباد علاقه مند در محدوده حریم و مجموعه ورزشی شهدای بهشتی با مساحت سه هزار و 20 مترمربع نیز در شش ماهه نخست سال به بهره برداری رسید و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه بخش حریم این منطقه دارای 30 نقطه جمعیتی است، بیان داشت: به منظور رفاه حال و امکان دسترسی ساکنین محدوده بخش حریم به اماکن ورزشی، ساخت زمین چمن مصنوعی در تمامی روستاهای تحت پوشش، در دستور کار مدیریت شهری منطقه 20 تهران قرار گرفته است.