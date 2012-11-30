به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از نخستین دوره رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی یادواره سرلشگر خلبان شهید محمد حاجی امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران پیگیری شد که بر این اساس نفرات راه‌یافته به فینال اوزان 60، 74 و 120 کیلوگرم مشخص شدند.

بنابر این گزارش اسامی فینالیست‌های اوزان دوم به شرح زیر است:

60 کیلوگرم نیمه نهایی:

امین سوری (خوزستان) برنده - پیام رحیمی (کردستان)

حمید زارع (فارس) برنده - محمد نوربخش (تهران)

فینال:امین سوری - حمید زارع

74 کیلوگرم نیمه نهایی:

داود رستمی (تهران) - محسن مهدی زاده (تهران) برنده

حمید ریحانی (فارس) برنده - محمد جعفری توسلی (فارس) (توسلی کشتی نگرفت)

فینال: محسن مهدی زاده - حمید ریحانی

120 کیلوگرم نیمه نهایی:

بشیر باباجان زاده (مازندران) برنده - شهاب قوره جیلی (تهران)

عباس نوری (قم) - بهروز یوسفی (مازندران) برنده

فینال: بشیر باباجان‌زاده - بهروز یوسفی

همچنین در حال حاضر مسابقات دور نخست وزن 55 کیلوگرم و شانس مجدد اوزان 60، 74 و 120 کیلوگرم در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است.