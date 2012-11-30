حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر و در نقد عملکرد وزارت ارشاد در حوزه فرهنگی و بی‌توجهی‌اش به نظرات مجلس گفت: این تاسف‌بار است که وزارت ارشاد نظرات مجلس را تامین نمی‌کند.

این عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه نظر حجت الاسلام حمید رسایی به عنوان روحانی عضو شورای اکران در مورد اشکالات شرعی وارد به فیلم "من مادر هستم" رسمی و قابل استناد است افزود: آقای رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیستند بنابراین موضوع پیش‌آمده پس از طرح در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز صحت روند ذکر شده، قطعا اقدامات لازم و بازدارنده به انجام خواهد رسید.

پژمان‌فر در پاسخ به اینکه اقدامات لازم و بازدارنده چه خواهند بود؟ توضیح داد: یکی از این اقدامات طرح استیضاح وزیر در مجلس است.

فلم "من مادر هستم" جدیدترین اثر اکران شده فریدون جیرانی است که چند روز پیش از نمایش آن، بیانه انصار حزب‌الله در نقد آن منتشر شد. انصار حزب‌الله تاکید کرده بودند که باید پروانه نمایش این اثر لغو شود در غیر این صورت اعتراض خود را در قالب راهپیمایی و تحصن اعلام خواهند کرد.

این فیلم از چهارشنبه در سینماهای تهران اکران شده و امروز مردم نمازگزار در اعتراض به این فیلم و فیلم "یک خانواده محترم" راهپیمایی کردند و قرارست فردا صبح تحصنی مقابل وزارت ارشاد از سوی انصار حزب‌الله در اعتراض به ابتذال در سینما صورت گیرد.