درصورت پیروزی مخالفان ، مالزی دچار هرج و مرج خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" در نشست اعضای حزب آمنو (حزب حاکم مالزی) در مرکز جهانی پوترا در کوالالامپور افزود: حزب آمنو ثابت کرده است که قادر به هدایت مالزی برای رسیدن به آینده ای بهتر است و این حزب در حال حاضر از همه احزاب قوی تر است.

وی از مخالفان دولت به دلیل وعده های تو خالی و پوچ برای کسب آرای مردم انتقاد کرد و گفت: مردم نباید با رای به مخالفان سرنوشت نا معلومی را برای خود رقم بزنند.

رییس حزب آمنو از اعضای این حزب خواست اختلافات را کنار بگذارند و با اتحاد حول منافع حزبی از کاندیداهای انتخاب شده از سوی حزب حمایت کنند.

شصت و ششمین گردهمایی سراسری حزب حاکم مالزی (آمنو) از روز سه شنبه در مرکز بازرگانی جهانی پوترا (PWTC) در کوالالامپور آغاز به کار کر و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

