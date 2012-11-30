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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

نخست وزیر مالزی:

درصورت پیروزی مخالفان ، مالزی دچار هرج و مرج خواهد شد

درصورت پیروزی مخالفان ، مالزی دچار هرج و مرج خواهد شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی در خصوص ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در این کشور در صورت پیروزی مخالفان در انتخابات آینده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" در نشست اعضای حزب آمنو (حزب حاکم مالزی) در مرکز جهانی پوترا در کوالالامپور افزود: حزب آمنو ثابت کرده است که قادر به هدایت مالزی برای رسیدن به آینده ای بهتر است و این حزب در حال حاضر از همه احزاب قوی تر است.

وی از مخالفان دولت به دلیل وعده های تو خالی و پوچ برای کسب آرای مردم انتقاد کرد و گفت: مردم نباید با رای به مخالفان سرنوشت نا معلومی را برای خود رقم بزنند.

رییس حزب آمنو از اعضای این حزب خواست اختلافات را کنار بگذارند و با اتحاد حول منافع حزبی از کاندیداهای انتخاب شده از سوی حزب حمایت کنند.

شصت و ششمین گردهمایی سراسری حزب حاکم مالزی (آمنو) از روز سه شنبه در مرکز بازرگانی جهانی پوترا (PWTC) در کوالالامپور آغاز به کار کر و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 1754749

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