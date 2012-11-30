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۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

وزیر خارجه خبرداد:

مالزی از پذیرش فلسطین به عنوان کشور مستقل در سازمان ملل استقبال کرد

مالزی از پذیرش فلسطین به عنوان کشور مستقل در سازمان ملل استقبال کرد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد که این کشور از تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان عضو غیرناظر این سازمان و یک کشور مستقل استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "عنیفه امان "با اعلام این خبر ، افزود: این تصمیم گامی مهم در جهت استقلال فلسطین و تحقق رویای تعیین سرنوشت فلسطینیان توسط خودشان است.

وی با تبریک به مردم و رییس جمهوری فلسطین، تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل را لحظه ای تاریخی برای تمام مردم فلسطین دانست.

وزیر خارجه مالزی تاکید کرد: مالزی مانند گذشته از مردم فلسطین در مسیر احقاق حقوقشان حمایت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه مالزی از جامعه بین المللی خواست در جهت رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز و بلند مدت برای حل مساله فلسطین تلاش کنند.

بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که با ۱۳۸ رای موافق، ۴۱ رای ممتنع و ۹ رای مخالف  به تصویب رسید، فلسطین به عنوان "کشور" غیرعضو ناظر در سازمان ملل متخدو به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شد.

کد مطلب 1754757

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