بمب هسته ای عالمگیری که جهان را تسخیر می کند قدرت بسیجیان عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت مسئولان و مردم به تقوای الهی و تسلیت ایام محرم گفت: در بیان اهداف امام حسین (ع) احیای دین ناب محمدی (ص) و اجرای حدود الهی و احیای سنت و مبارزه با فساد و ظلم است. مفهوم این سخنان آنست که سنتها مرده و بدعتها زنده شده و فضائل رخت بربسته و رزائل به بار نشسته اند.

وی ادامه داد: در اسلام به یک مسلمان و مومن اجازه پذیرش ذلت و خواری را نمی دهند، همچنین امام صادق (ع) نیز فرموده اند : "خداوند همه کارهای مومن را به خودش وا گذاشته است ولی اینکه ذلیل باشد را به او واگذار نکرده است."

خطیب نماز جمعه قرچک تأکید کرد: در احادیث و آیات آمده است که انسان تا ایمان به خدا دارد و مطیع خداست عزیز و قدرتمند است، سست نشوید و غمگین نگردید چرا که شما برترید اگر ایمان داشته باشید.

بزرگترین درس عاشورا عزت خواهی و ذلت گریزی است

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش قرچک در بخش دیگری از خطبه ها گفت: معیار عزت و ذلت را امام حسین (ع) تعیین فرموده است، بزرگترین درس عاشورا عزت خواهی و ذلت گریزی است و این روحیه و معرفت نیاز به سازندگی دارد.

وی ادامه داد: تأکیدات بسیار داریم که با پیروی از هوا و هوس و شیطان نمی شود عزیز شد. امام باقر (ع) نیز فرموده اند که "فضیلتی بالاتر از جهاد نیست و جهادی بالاتر از مبارزه با هوی و هوس نیست." با تقوا و پاکی می شود به هر مقامی رسید و پاینده بود".

در میدان و صحنه بودن موضع درست است

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: موضع درست در میدان و صحنه بودن، مقاومت و فریاد زدن است؛ در تمام مسیر مکه تا کوفه عده زیادی می گفتند آقا حق با شماست ولی نروید، خطر دارد و کشته می شوید که امام در جواب می فرمودند : "خواهم رفت، مرگ برای انسان جوانمرد ننگ نیست".

امام جمعه قرچک تصریح کرد: امام حسین (ع) زندگی واقعی را حیات طیبه می داند، حیات طیبه جایی است که ایمان، عزت، آزادگی، شرافت، وفا و پاکی وجود داشته باشد؛ به تعبیر امیر المومنین (ع) زندگی ذلیلانه مرگ است و مرگ با عزت حیات است و به همین دلیل شهدا حیات جاودانه دارند. ارزش انسان با همه وجود و داشته هایش به عزتش است، انسان عزیز همان انسان مطیع خداست و مطیع بودن سر تسلیم در مقابل فرامین الهی پایین آوردن است.

استقرار حکومت جمهوری اسلامی به رهبری ولایت فقیه از آثار حماسه عاشوراست

حجت الاسلام اسماعیلی تاکید کرد: از آثار و نتایج حماسه عاشورا می توان به موارد زیر اشاره نمود: "افشای جریان نفاق در طول تاریخ، شناساندن جایگاه رفیع ولایت الهی و استمرارش ولایت فقیه، تثبیت مرجعیت دینی و سیاسی ائمه، استمرار و پیدایش پایگاه تبلیغات دینی و سیاسی ائمه، زمینه سازی انقلاب فرهنگی عالمگیر، منشا سازی انقلابهای سازنده که نماد آن انقلاب اسلامی ایران است." که نهایت همه آنها استمرار نظام جمهوری اسلامی به رهبری ولایت فقیه و در ورای آن حکومت مهدی موعود (ع) است.

خطیب جمعه قرچک یادآور شد: عاشورا بی نظیر ترین و برترین مردم را ساخته است که امروز ملت ایران مفتخر است زنده ترین، مقاوم ترین، قدرتمند ترین و عزیز ترین ملت دنیاست.

بسیج ثمره واقعی و معجزه انقلاب اسلامی ایران است

وی در خطبه دوم نماز جمعه شهر قرچک ضمن دعوت مجدد همگان به تقوی الهی گفت: در قرآن و در سوره بقره آمده است "خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از ظلمات خارج ساخته و بسوی نور می برد، ولی کسانی که کافر شدند اولیا آنها طاغوت هستند که آنها را از نور خارج ساخته بسوی ظلمت ها می برد."

حجت الاسلام اسماعیلی بیان داشت: رسیدن به ولایت الهی و تشکیل حکومت اسلامی نتیجه ایمان راسخ یک ملت، مقاومت و استقامت در دینداری است. امروز این نعمت بزرگ نصیب ما شده است که برای حفظ و حراست این سرمایه بزرگ و حیاتی نیاز به لشکری مخلص و جان بر کف و مطیع و الهی است که این لشکر مخلص خدا بسیج است.

وی ادامه داد: آن قدرتی که امپریالیسم جهانی را کوچک کرد تفکر بسیجی بود، بسیج الگوی همه آزادی خواهان جهان گردید و نقش محوری و کلیدی جمهوری اسلامی را در منطقه عملی نموده است. امام خمینی (ره) فرموده اند "بسیجیان جهان اسلام باید در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند".

امام جمعه قرچک در بیان عظمت بسیج ادامه داد: مقام معظم رهبری در باره بسیج فرموده اند : "بسیج معجزه انقلاب اسلامی ایران است." امروز وظیفه همه بسیجیان این است تا با رفتار بسیجی واقعی هر روز بر ثمرات این معجزه بیافزایند و هر روز مختخر تر از دیروز باشند.

بمب هسته ای عالمگیری که جهان را تسخیر می کند قدرت بسیجیان عاشورایی ماست

وی گفت: تأکید همه بزرگان نظام بر این است که با پشتوانه بسیج می شود بدون آمریکا رشد کرد و به عقیده "هیهات من الذله" پایبند بود. آن تفکری که چشم طمع دشمنان را به این کشور کور می کند تفکر ناب بسیجی است؛ بمب هسته ای عالمگیری که جهان را تسخیر می کند قدرت بسیج عاشورایی ماست.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: مقام معظم رهبری فرموده اند "باید به گونه ای عمل کنیم که بسیج بعنوان الگو و دستور العملی زنده ، پویا و قابل پیروی در دنیای اسلام ثبت شود." ماجرای غزه نیز نشان داد که برای غلبه بر توطئه ها، خباثت ها و نامردی ها هیچ راهی جز دفاع مقتدرانه نیست.

ایران اسلامی طبق دستور و حکم الهی از فلسطینیان مظلوم دفاع کرد

وی تأکید کرد: در قتل عام زنان و کودکان بی دفاع در غزه، آمریکا آشکارا حمایت خود را از رژیم صهیونیستی نشان داد و کوچکی و زبونی خود را ثابت کرد. سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن اعتراف کرد که برای کشتار مردم غزه از آمریکا مجوز گرفته اند که همانطور که مشاهده نمودید شکست جانانه رژیم صهیونیستی وزیر دفاع اسرائیل را مجبور به استعفا کرد.

امام جمعه قرچک همچنین پیرامون جنگ هشت روزه در غزه گفت: در جریان جنگ هشت روزه اخیر صهیونیستها بر علیه مردم مظلوم غزه، ایران اسلامی طبق دستور و حکم الهی از مردم مظلوم دفاع کرد و به اقرار رهبران جهاد اسلامی: "ایران شریک بزرگترین پیروزی تاریخی ملت فلسطین بود."

وی در تکریم نیروی دریایی ارتش ابراز داشت: 7 آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می داریم چرا که دلاوری های سلحشوران نیروی دریایی ارتش در ذهن و فکر ملت شریف ایران ماندگار خواهد بود. قدرت بالا و توانمندیهای به روز نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران موجبات رعب و وحشت نیرو های بیگانه در آبهای خلیج فارس و دریای عمان را فراهم آورده که یاد و نام شهدای غیرتمند ناوچه پیکان را گرامی خواهیم داشت.

درجه بهره وری از عظمت اسلام در مجلس تعیین می شود

حجت الاسلام اسماعیلی در ادامه یاد آور شد: 12 آذر سالروز رسمیت یافتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 است. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم نظام اسلامی ماست. قانون اساسی چون بر مبنا و محور اسلام و قران است لذا شرعی محسوب می شود. امام خمینی (ره) نیز فرمودند "قوانین مصوبه در مجلس باید صد در صد اسلامی باشد و مردم مسلمان ما به قانون اسلامی نود و نه درصد رای داده اند"؛ درجه بهره وری از عظمت اسلام در رونق دنیا و آخرت ملت در مجلس تعیین می شود.

وی همچنین تاکید نمود: امروز برای حراست از اسلامیت قانون اساسی نیاز به نمایندگانی همچون شهید مدرس نیاز است که در برابر هجمه وسیع مخالفان اسلام یک تنه ایستاد و از اسلام دفاع کرد. در دوران خفقان، این مجاهد شجاع فریاد زد که "سیاست ما عین دیانت ماست".

ملت ایران سرباز ولایت هستند

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش قرچک ابراز داشت: شجاعت دینی بزرگترین سرمایه و قدرت شیعه است، شیعه واقعی امام حسین (ع) منطقش "نه سازش و نه تسلیم " است و این منطق ماندگاری اش مشروط به بصیرت عمیق در سایه ولایت است.

امام جمعه قرچک در پایان گفت: همه قدرت و قوت ما به برکت ولایت است و همه ضعفها و سستی ها و عقب ماندگی ها به خاطر باج دهی به استکبار و استثمار است ملت ایران سرباز ولایت هستند؛ ملت ما و انقلاب ما به عاشورا محکم گره خورده است و لذا هیچ وقت ذلت را نخواهد پذیرفت.