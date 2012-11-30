  1. سیاست
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

امام جمعه بابل :

اجازه نمایش فیلمهای ضد ارزش را در بابل نمی‌دهیم/ مردم و مسئولان برخورد کنند

اجازه نمایش فیلمهای ضد ارزش را در بابل نمی‌دهیم/ مردم و مسئولان برخورد کنند

امام جمعه بابل با انتقاد از اقدام وزارت ارشاد درنمایش عمومی فیلم مورد اعتراض "من مادر هستم" ، گفت : ما در شهرستان خود اجازه نخواهیم داد که چنین فیلم های ضد ارزشی به نمایش درآید لذا از مسئولان می خواهیم با سازندگان این گونه فیلمها برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی روحانی در نماز جمعه امروز این شهر گفت: شنیده شده به فیلمی مجوز اکران داده شده که بر خلاف اهداف اسلامی و مبانی انقلاب و ارزشهای آن بوده ومردم را از آموزه های دینی دور و به سوی انحرافات اخلاقی و غیر انسانی سوق می دهد و ضمن ترویج فساد و فحشاء اصول دین مبین اسلام را زیر سوال می برد.

امام جمعه بابل با ابراز تعجب از بی توجهی مسئولان در این زمینه افزود: نگذارید غیرت مردم غیرتمند جریحه دار گردد و دست به اعتراض و تجمعات در مقابل سینماها بزنند.

وی تاکید کرد: مردم باید همچون همیشه هوشیار بوده و نسبت به این انحرافات عکس العمل نشان بدهند.

حجت الاسلام روحانی در پایان تاکید کرد: ما در شهرستان خود اجازه نخواهیم داد که چنین فیلم های ضد ارزشی به نمایش درآید لذا از مسئولان می خواهیم با سازندگان این گونه فیلمها برخورد کنند.

به گزارش مهر، فیلم "من مادر هستم" آخرین ساخته فریدون جیرانی برپرده سینماها است. این فیلم اعتراضات زیادی را پس از اکران بر انگیخته است . نمازگزاران تهرانی امروز در اعتراض به این فیلم راهپیمایی کردند . همچنین بیانیه ای از سوی انصار حزب الله برای برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارت ارشاد در روز شنبه صادر شده است .

کد مطلب 1754761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها