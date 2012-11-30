به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی روحانی در نماز جمعه امروز این شهر گفت: شنیده شده به فیلمی مجوز اکران داده شده که بر خلاف اهداف اسلامی و مبانی انقلاب و ارزشهای آن بوده ومردم را از آموزه های دینی دور و به سوی انحرافات اخلاقی و غیر انسانی سوق می دهد و ضمن ترویج فساد و فحشاء اصول دین مبین اسلام را زیر سوال می برد.



امام جمعه بابل با ابراز تعجب از بی توجهی مسئولان در این زمینه افزود: نگذارید غیرت مردم غیرتمند جریحه دار گردد و دست به اعتراض و تجمعات در مقابل سینماها بزنند.

وی تاکید کرد: مردم باید همچون همیشه هوشیار بوده و نسبت به این انحرافات عکس العمل نشان بدهند.



حجت الاسلام روحانی در پایان تاکید کرد: ما در شهرستان خود اجازه نخواهیم داد که چنین فیلم های ضد ارزشی به نمایش درآید لذا از مسئولان می خواهیم با سازندگان این گونه فیلمها برخورد کنند.



به گزارش مهر، فیلم "من مادر هستم" آخرین ساخته فریدون جیرانی برپرده سینماها است. این فیلم اعتراضات زیادی را پس از اکران بر انگیخته است . نمازگزاران تهرانی امروز در اعتراض به این فیلم راهپیمایی کردند . همچنین بیانیه ای از سوی انصار حزب الله برای برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارت ارشاد در روز شنبه صادر شده است .