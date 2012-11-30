ایران در هر شرایطی پشتیبان گروه های مقاومت فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه طبس با اشاره به جنگ هشت روزه که توسط رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم غزه آغاز کرد، اظهار داشت: اسرائیل در شرایطی که به دور خود گنبدی آهنین کشیده بود و حمایت آمریکا و بسیاری از کشورها از جمله برخی کشورهای عربی را دارا بود، با شکستی مفتضحانه روبرو شد.

وی افزود: این عقب نشینی در حالی اتفاق افتاد که اسرائیل غاصب، دومین ارتش مجهز دنیا را دارد.

مهاجریان تاکید کرد: اسرائیل غاصب در مقابل مسلمانانی وادار به عقب نشینی شد که سالهاست در منطقه خود در انواع فشارها و تحریم ها به سر می برند.

وی عنوان کرد: جنگ غزه تابلویی از عاشورا بود و خداوند بار دیگر به همگان فهماند که یدالله فوق ایدیهم و حق همواره پیروز میدان است.

مهاجریان با اشاره به اینکه ملت مسلمان ایران همواره دل در گرو حق و حقیقت داشته است، بیان کرد: ملت ایران از ملت مسلمان و مظلوم فلسطین و غزه حمایت خواهد کرد و در این زمینه همواره گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس اظهار داشت: مدرس الگوی شجاعت، ساده زیستی و آزادگی بود و نمایندگان مجلس باید این روحانی شجاع را سرمشق و الگوی خود قرار دهند.

مهاجریان با بیان اینکه مدرس معتقد بود که "سیاست ما عین دیانت ماست" افزود: این شعار مدرس امروز جهانی شده است.

خطیب جمعه طبس همچنین با اشاره به هفته بسیج عنوان کرد: بسیج بازوی توانمند انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی با اتکا به نیروی بزرگ و مردمی بسیج در همه صحنه ها از دفاع مقدس تا سازندگی و امروز در عرصه علم و فناوری خوش درخشیده است.