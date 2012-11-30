شهید مدرس الگوی تمام عیار نمایندگان/عملکرد سایر قوا در گرو کارآمدی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به 10 آذر سالروز شهادت آیت الله مدرس اظهار داشت: این روز به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه شهید مدرس فقیهی مجاهد، عالمی پرهیزگار و مبارزی خستگی ناپذیر بود، عنوان کرد: آنچه شخصیت شهید مدرس را ممتاز می کند شجاعت و شهامت وی بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شهید مدرس پشتوانه ای برای مجلس آن زمان به شمار می آمد، عنوان کرد: امام(ره) بارها از شجاعت و شهامت شهید مدرس یاد و او را به عنوان یک الگو معرفی کرده است.

شهید مدرس برای نمایندگان مجلس یک الگوی تمام عیار است

وی با تاکید براینکه به طور قطع شهید مدرس برای نمایندگان مجلس یک الگوی تمام عیار است، بیان داشت: آنچه که از نمایندگان انتظار می رود شهامت، شجاعت، دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید براینکه نمایندگان باید بدون مسامحه و سهل انگاری وظایف خود را انجام دهند گفت: مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بسیار والایی برخوردار بوده و نمایندگی مردم مسئولیت بسیار سنگینی محسوب می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه قانون گذاری و نظارت از مسئولیتهای مهم و اصلی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است عنوان کرد: اگر قانونگذاری و نظارت مطلوبی از سوی نمایندگان صورت گیرد سایر ارکان نظام نیز مطلوب عمل می کنند در غیر این صورت دیگر قوا و ارکان نظام عملکرد مطلوبی نخواهند داشت.

مجلس کارآمد مجلسی است که قانون درست و صحیح تصویب کند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات امام راحل در رابطه با مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در راس نظام بوده و عصاره ملت و انقلاب محسوب می شود.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه نمایندگان باید بدانند که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش آنها قرار دارد بیان داشت: دفاع از حقوق ملت، وضع قوانین صحیح و مورد نیاز، نظارت بر عملکرد دستگاهها، جلوگیری از انحراف و استقامت و ایستادگی در برابر دشمن از جمله وظایف مهم نمایندگان است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه مجلس کارآمد مجلسی است که قانون درست و صحیح تصویب کند گفت: مجلسی موفق است که نظارت درست بر امور کشور داشته باشد.

دانشجویان ایران همواره حق طلب و استکبار ستیز بوده اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 16 آذر روز دانشجو اشاره کرد و گفت: در سال 1332 رژیم ستم شاهی پهلوی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران را به خاک و خون کشید.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در این تظاهرات سه تن از دانشجویان کشور به شهادت رسیدند افزود: از آن روز به بعد جنبش دانشجویی در ایران شکل گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی مهم ترین خصوصیت این جنبش را حق طلبی و استکبار ستیزی عنوان کرد و گفت: دانشجویان ایران همواره حق طلب و استکبار ستیز بوده اند.

وی با بیان اینکه دانشجویان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر و 13 آبان را به وجود آوردند افزود: دانشجویان ایران همواره در تمام مبارزات ضد استکباری پیشقدم بوده و یک جنبش اسلامی، ضد آمریکایی و مدافع ولایت را به وجود آورده اند.

هر حرکتی جدا از خط ولایت حرکتی انحرافی است

خطیب جمعه خرم آباد تصریح کرد: دانشجویان ایران اسلامی بر این باور هستند که هر حرکت و جنبشی که جدا از حق طلبی، استکبار ستیزی و جدا از خط ولایت باشد حرکتی انحرافی بوده و مورد تایید نخواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز دانشجویان مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارند ادامه داد: تولید علم، تلاش برای برقراری عدالت و پیشرفت جامعه، شرکت در جنبش نرم افزاری و ... از جمله وظایف مهم دانشجویان محسوب می شود.

وی با تاکید کرد: پیشرفتهای علمی امروز در کشور ایران نتیجه تلاشهای علمی دانشجویانی است که روحیه استکبار ستیزی و ولایت پذیری دارند.

معلولان دارای توانمندی ها و استعدادهای فراوانی هستند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به 13 آذر روز جهانی معلولان اشاره کرد و بیان داشت: معلولان به دلیل شرایط خاص جسمی و ذهنی که دارند نیازمند توجه ویژه هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه معلولان به رغم معلولیتهای جسمی و ذهنی دارای توانمندی ها و استعدادهای فراوانی هستند افزود: از این توانمندی ها باید در عرصه های مختلف استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه حقوق معلولان باید در جامعه رعایت شود بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر معلولان علاوه بر مشکلات جسمی و ذهنی خود با مشکلات عدیده ای برای بهره مندی از حقوق اجتماعی مواجه هستند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولان تصریح کرد: همچنین معلولان باید مورد حمایت مسئولان و کسانی که توانمندی دارند قرار گیرند.