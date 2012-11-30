شرایط برای تسهیل ازدواج آسان در کشور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه امروز سنندج اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت خوبی در خصوص وضعیت ازدواج در کشور وجود ندارد و به همین دلیل انتظار می رود که تسهیلات بیشتری در این بخش در اختیار جوانان قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات کشور با بالا رفتن سن ازدواج عنوان کرد: بالا رفتن سن ازدواج و عدم تمایل قشر جوان به اجرایی کردن این سنت دینی و الهی زمینه را برای بروز مشکلات مختلف در جامعه ایجاد می کند و در ادامه باعث می شود که ناهنجاری های مختلف در سراسر کشور به وجود آید.

امام جمعه سنندج اشتغال و دو مسکن را دو عامل اصلی در راستای کاهش میزان ازدواج در استان کردستان و دیگر نقاط کشور عنوان کرد و افزود: در این بخش باید دستگاه های دولتی شرایط بهتری را برای جوانان فراهم کرد و علاوه بر تامین مسکن ارزان، شرایط کاهش بیکاری را نیز فراهم کنند.

وی بالا رفتن انتظارات و توقعات را از دیگر مشکلات حوزه ازدواج در کشور دانست و بیان کرد: انتظارات بی جا و توقع های خارج از عرف جامعه و دین مبین اسلام باعث شده که مهریه های بسیار زیاد از سوی خانواده ها درخواست شود که بدون شک این نوع فرهنگ هیچ ربطی به آموزه های دینی و الهی ندارد.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید مجدد بر حفظ شان و منزلت ایام ماه محرم گفت: بر اساس آموزه های دینی هر کسی که در ماه های حرام سه روز را روزه بگیرند پاداش بسیار زیادی را برای آنها به دنبال دارد.

وی برگزاری برنامه های متناسب با شان و منزلت این ایام را مورد تاکید قرار داد و افزود: مناسبت های ملی و مذهبی بهترین فرصت برای نمایش وحدت و همدلی در بین مسلمانان است.