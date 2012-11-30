  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

در بیانیه ای صورت گرفت؛

توصیه حزب الله به ملتهای عراق و سوریه/ ضرورت اعلام برائت از تکفیری ها

توصیه حزب الله به ملتهای عراق و سوریه/ ضرورت اعلام برائت از تکفیری ها

حزب الله لبنان در بیانیه ای از ملتهای عراق و سوریه خواست که در شرایط فعلی اتحاد خود را حفظ و از عناصر تکفیری اعلام برائت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای اقدام اخیر تروریستها در سوریه و عراق را که به شهید و زخمی شدن شماری از زائران منجر شد، محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که این جنایت و ریختن خون انسانهای بیگناه در راستای اهداف شیطانی غرب که به دور از تمام ادیان آسمانی و فطرت انسانی است صورت گرفت.

در ادامه بیانیه گفته شده است : کشتار شمار زیادی از غیر نظامیان بیگناه در سوریه و عراق با هدف برانگیختن فتنه طایفه ای و کاشتن بذر کینه در میان مردم انجام شده است.

در بیانیه حزب الله تاکید شده است: این اقدام ایجاب می کند که ملتهای عراق و سوریه اتحاد خود را حفظ کنند و از عناصر تکفیری جنایتکار اعلام برائت کنند.

حزب الله لبنان در این بیانیه حامیان نظامی و مالی افراد مسلح در سوریه را مسئول انفجارهای اخیر حومه دمشق دانست و اعلام کرد که این اقدامات به برقراری دموکراسی و امنیت و ثبات در سوریه کمک نخواهد کرد.

در این بیانیه همچنین گفته شده است که هدف قرار دادن زائران حسینی در شهرهای حله و کربلا جنایتی ضد بشری محسوب می شود چرا که عاملان این جنایت از کشتن زنان، کودکان و افراد سالخورده که در حال عبادت پروردگار بودند نیز ابایی نداشتند.

کد مطلب 1754768

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