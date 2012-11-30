کنترل نرم افزاری مرزهای کشور/کشفیات مواد مخدر در مرز 51 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس عطایی ظهر جمعه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در راستای کنترل بهتر مرزها استفاده از شیوه ها و ابزارهای نوین مدیریتی و توجه به تقویت مسائل نرم افزاری است که در همین راستا برنامه ها و اقدامات بسیار خوبی اجرایی شده و برنامه های دیگری نیز در دست اجراست.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته با هدف تامین امنیت بهتر در مرزهای کشور گفت: در کنار ایجاد زیرساخت های لازم در بخش سخت افزاری با هدف کنترل هر چه بهتر مرزهای کشور، اقدامات مختلفی نیز در بخش نرم افزاری در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا تجهیزات جدیدی در مرزهای کشور نصب و به کارگیری می شود.

معاون هماهنگ کننده فرمانده مرزبانی کشور ادامه داد: خرید دوربین های حرارتی و دید در شب و همچنین بهره مندی از نرم افزارهای مناسب در این بخش هم اکنون مورد استفاده نیروهای مرزبانی قرار می گیرد که اجرایی کردن این اقدامات تاثیر ویژه ای بر روی امنیت بهتر در کشور داشته است و انتظار می رود که با تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه های این چنین با جدیت بیشتری همچنان ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سخت افزاری برای اجرایی کردن طرح انسداد مرزها به صورت کامل در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: احداث جاده های دسترسی به ویژه در بخش های غربی کشور، ساخت برجک ها و پاسگاه های جدید در تمامی مرزهای کشور و همچنین ایجاد امکانات مورد نیاز برای آنها از جمله آب و برق از جمله اقدامات برای تقویت زیرساخت های انسداد مرزها در کشور به شمار می رود.

عطایی همچنین به دیگر اقدامات در راستای اجرای طرح انسداد مرزهای کشور اشاره کرد و یادآور شد: حفر کانال در مرزهای شرقی و غربی، احداث دیوار، نصب سیم خاردار و همچنین ایجاد خاکریز از دیگر اقداماتی است که طی سه سال اخیر در سراسر کشور به ویژه مرزهای غربی و شرقی اجرایی شده است.

وی اجرایی کردن اقدامات مختلف در راستای اجرای طرح انسداد مرزها در سراسر کشور به ویژه در دو بخش غربی و شرقی را موفقیت آمیز خواند و عنوان کرد: در همین راستا و بر اساس آمارهای موجود میزان کشفیات مواد مخدر در سال 91 در مرزهای کشور نسبت به سال 90 با افزایش 51 درصدی همراه بوده است که این افزایش کشفیات در مرزها زمینه برای توزیع مواد مخدر را در داخل شهرها از بین می برد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی مرزبانی کشور همچنین به کنترل 100 درصدی تردد وسائل نقلیه غیرمجاز در تمامی مرزهای کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون هیچگونه تردد خودرویی قاچاق در مرزهای کشور انجام نمی شود و فرماندهی مرزبانی در تلاش است که خلاء های موجود که امکان تردد افراد را فراهم می کنند، از بین برده و کنترل کاملی نیز در این مناطق داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مرزهای استان کردستان و اقدامات صورت گرفته در این بخش عنوان کرد: خوشبختانه به دلیل همکاری و همراهی مردم در این استان موفقیت های خوبی به دست آمده است و به همین دلیل نیز انتظار می رود که با حمایت مدیران استان و مردم شاهد موفقیت های بهتری در این بخش باشیم.