طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای لرستان اجرا می شود

قباد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سالجاری از یازدهم تا شانزدهم آذرماه به طور هماهنگ در سراسر کشور و استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان پذیرای هم استانیها در سراسر لرستان است، ادامه داد: بازدید همگانی فرصت بسیار مغتنمی است تا دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارکنان اصناف و صنایع، کارجویان و... ارتباط مؤثر و مفیدی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای برقرار کنند.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی نظام آموزش مهارت و فناوری در راستای تحقق اهداف سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" سیاست ها و برنامه های مختلفی را دنبال می کند.

قبادیان همچنین به رسالت این سازمان با توجه به سیاست های کلی اشتغال مبنی بر آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازارکار فعلی و آینده اشاره کرد و افزود: در همین راستا اطلاع رسانی، هدایت و فراگیر کردن هرچه بیشتر آموزش های مهارتی در جامعه و همچنین ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در کشور از ابزار کلیدی و زیرساختی تحقق سیاست ها و برنامه های مذکور است.

وی با بیان اینکه در این راستا بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت دولتی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این مراکز مجهز به جدیدترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی و مربیان توانمند و با تجربه هستند و آموزش های مهارتی روز دنیا را همگام با استانداردهای جهانی ارائه می کنند.