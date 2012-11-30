سخنرانان سبک زندگی اهل بیت (ع) را برای مردم تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی با تقدیر از حضور اقشار مختلف مردم در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در دهه اول محرم اظهار داشت: برگزاری محافل عزاداری برای امام حسین(ع) به هر صورتی که باشد از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر و مصداق ارشاد است.



وی با بیان اینکه برپایی محافل عزاداری برای سیدالشهداء آثار و برکات فراوانی برای جامعه دارد، ابراز داشت: در روایات بسیاری برای عزاداری و گریه بر مصائب سیدالشهدا(ع) فضیلت آوردند و داستان واقعه کربلا نیز همانند قرآن کریم برای انسان سازنده و آموزنده است که اگر کسی خوب در آن تدبیر و اندیشه کند سعادت و دنیا و آخرتش تضمین می شود.



امام جمعه قم عنوان کرد: برخی می‌گویند نباید برای امام حسین(ع) تا این اندازه گریه کرد و مراسم عزاداری برگزار کنیم و بعضی هم می‌گویند در این مراسم تنها باید گریه کرد که هر دو اینها اشتباه فکر می‌نند.



مردم در مجالس عزاداری با احکام، اعتقادات و اخلاق اسلامی آشنا شوند



آیت الله استادی تصریح کرد: در مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) مردم باید در کنار گریه برای حضرت، با احکام، اعتقادات و اخلاق اسلامی آشنا شوند که از همه دست اندرکاران مراسم عزاداری این توقع می رود که برنامه را به گونه ای ترتیب دهند که هم توام با شور و هم فایده دینی باشد.



وی با بیان اینکه دشمن وقتی پی برده که مجالس عزاداری همانند قرآن بر جامعه تأثیرگذار است در پی ایجاد شبه در روضه‌ها است، افزود: این امر نشان دهنده ترس دشمنان از مراسم عزاداری و روضه‌های سیدالشهدا است که همه وظیفه داریم در برابر این شبهات اعتقادات و ایمان خود را راسخ کنیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص سبک زندگی ابراز داشت: باید ببینیم آیا امروز سبک زندگی ما شیعیان ، همانگونه که اهل بیت(ع) خواسته اند است یا اینکه به شیوه‌های غربی زندگی می‌کنیم.



وی افزود: در چهار دهه باقی مانده تا پایان ماه محرم و صفر جا دارد تا سخنرانان در مجالس عزاداری سبک زندگی اهل بیت(ع) را برای مردم تبیین کنند.



مدرس الگویی برای نمایندگان و روحانیون



آیت الله استادی در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت شهید مدرس اظهار داشت: زندگی ساده مرحوم مدرس می‌تواند برای چند صنف از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طلاب و روحانیون آموزنده و عبرت آمیز باشد که نمایندگان مجلس بیش از همه باید از ندگی ساده این مرد بزرگ درس بگیرند.



وی با بیان اینکه زندگی ساده شهید مدرس برای روحانیون هم می‌تواند درس باشد افزود: شهید مدرس درس 25 سالگی حاشیه‌ای بر کتاب رسائل شیخ انصاری نوشته است که این امر نشان می دهد که انقلابی بودن و مبارز بودن نباید مانع از ادامه تحصیل و رشد علمی شود.



رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور اضافه کرد: اگر همانند مدرس ساده زندگی کنیم و به فکر توسعه زندگی و تجملات نباشیم در چنین برهه‌هایی که دشمن در عرصه اقتصاد بر ما تنگ گرفته است بهتر می‌توانیم تحمل کنیم.



آیت الله استادی به فرارسیدن روز نیروی دریایی ارتش نیز اشاره کرد و افزود: امروز به جرأت می تواند گفت که هیچ ارتشی همانند ارتش کشور ما در میان مردم خود محبوب نیست.

