مدرس یک فرهنگ و جریان اسلامی بود

به گزار ش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال حسینی، ظهرجمعه درمراسم هفتاد و پنجمین سالگرد شهادت ایت الله مدرس در کاشمر اظهار کرد: امروز آنچه وظیفه ماست این است که به سبک زندگی اسلامی شهیدآیت الله مدرس توجه خاصی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سید حسن مدرس را از سه منظرفردی، سیاسی و تاریخ ساز بودن، می توان مورد پژوهش و مطالعه قرار داد، افزود: مدرس به عنوان انسانی فقیه، مجتهد، عالم و حساس به بیت المال بود

وی ادامه داد: شهید مدرس در حوزه اجتماعی و سیاسی جزء مجتهدان تراز اولی بود که به مجلس راه یافت و نظارت برمجلس را که محصول مشروطه بود برعهده داشت.

معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و کسانی که در عرصه سیاست هستند باید شهید مدرس را به عنوان یک الگو و اسوه مدنظر قرار دهند، تصریح کرد: باید جهت شناساندن شهید مدرس اینگونه نکوداشت ها در جهت تاثیر و ترویج فضائل این عالم ربانی در سطح جامعه بیشتر تلاش شود.

وی در پایان با تقدیر از آستان قدس رضوی در جهت تلاش برای شناساندن آرامگاه این شهید به جامعه ابرازداشت: آستان قدس رضوی امروز به عنوان یک مجموعه موقوفاتی یکی از قطب های بسیار تاثیر گذاردر حوزه های مختلف است.