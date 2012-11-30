به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: یکی از عوامل ریزش‌ها پس از واقعه غدیر جهل و نادانی مردم زمانه و دنیاخواهی آنان بود که برخی برای رسیدن به مناصب وعده ای از روی ناآگاهی به مخالفت با اسلام به‌ویژه جنگ امام حسین(ع) آمدند.

وی افزود: مردم کوفه و سپاهیان یزید اهل نمازوعبادت بودند اما به دلیل بی بصیرتی ونادانی مردم به‌ویژه خواص نسبت به واقعیات جامعه امام را به شهادت رساندند و با اینکه امام حسین بارها به معرفی خود و خاندانش پرداختند و آنان را ارشاد کردند و حجت را تمام کردند ولی این گروه گمراه و ستمگر باز نافرمانی کردند.

رکنی حسینی با اشاره به 10آذر سالروزشهادت آیت الله مدرس و روز مجلس گفت: مهمترین توقعات وانتظارات مردم از مجلس این است که برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی مردم چاره ای بیندیشند و به مسئولیت خود در برابر مردم عمل کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان مدیون مردم هستند پس در زمینه های مختلف به‌ویژه محرومیت‌زدایی و رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند اگر مسئولان با تمام وجود درد محرومیت و فقر را درک کرده باشند شبانه روز برای حل مشکلات و کمبودها از جان مایه می‌گذارند.

فقر و محرومیت شایسته انبوه امکانات و ثروت‌های استان بوشهر نیست



خطیب جمعه بردخون با اشاره به دوران ریاست جمهوری شهید رجایی تصریح کرد: شهید رجایی حدود یک ماه رئیس جمهور بود ولی در همین دوران کوتاه خدمت آثار و برکات بسیار زیادی برای مردم داشت که پس از سال‌ها یاد و خاطره او را فراموش نکرده‌اند.

رکنی حسینی خاطرنشان کرد: استان بوشهر با همه امکانات و منابع و ثروت‌های خدادادی نباید فقر و محرومیت داشته باشد و هیچکس در این استان بیکار داشته باشیم زیرا با استان‌های دیگر قابل مقایسه نیست که امیدواریم مردم روزی به حق واقعی خود برسند.

وی با یادآوری16آذر روز دانشجو گفت:دراین روزتعدادی از دانشجویان در اعتراض به سفر معاون رئیس جمهورآمریکا به تهران شهید شدند و این نشان دهنده این است که قشر دانشجو همواره در حوادث و صحنه های نظام نقش داشته پس باید درک کنند که خدمات نظام انقلاب چگونه باعث تحول شده است.

امام جمعه بردخون ادامه داد: در منطقه تعداد زیادی دانشجو به‌ویژه در مقطع دکترا داریم و بیش از200فرهنگی بومی و افراد متخصص حضوردارند که این از برکات نظام اسلامی است و باید قدردان باشیم هر چند تعداد زیادی با تحصیلات دانشگاهی هستند که تا هنوز بیکارند و مسئولانی که دانشگاه را توسعه می دهند باید به فکراین افراد باشند وزمینه اشتغال آنان را فراهم کنند.