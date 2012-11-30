کشورهای استکباری جهان راهی جز به رسمیت شناختن کشور فلسطین ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان نهاوند که با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مردم مسلمان و برحق کشور فلسطین با پیروزی بزرگ خود در جنگ هشت روزه غزه حقارت و ذلت رژیم صهیونیستی را برای همیشه تثبیت کردند .

وی با بیان اینکه پیروزی مسلمانان و مردم مظلوم غزه تحقق وعده خداوند در قرآن کریم است، گفت: خداوند وعده داده که نصرت و پیروزی متعلق به کسانی است که در راه خدا جهاد و با صبر و پایداری در مقابل ظلم و ستم مبارزه می کنند .

وی با اشاره با تبلیغات دروغ و واهی رسانه ای رژیم صهیونیستی در مورد طرح دفاعی گنبد آهنین گفت: جنگ 33 روزه غزه و فضاحتی که برای اسرائیل پیش آمد، آنها را به ساختن پایگاه های حفاظتی و پناهگاه‌های مستحکم وادار کرد تا در صورت جنگ با کشورهای اسلامی در امان باشند .

وی افزود: رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر وقتی با دفاع موشکی مردم غزه مواجه شد، گنبد آهنی خود را نابود و فروریخته دید و فهمید که هیچ نیرویی در برابر اراده خدا قادر به حفاظت از آنها نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت مردم به تقوای الهی و دوری از گناه ومعصیت گفت: تقوا و ایمان به خداوند و پیروی از دستورات قرآن و اهل بیت باعث سعادت و رستگاری انسان در هر دو جهان مادی و دنیوی خواهد شد .

حجت الاسلام مغیثی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدرس و هفته مجلس گفت: مجلس خانه ملت و مرکز مشاوره صاحبنظران به نمایندگی از مجموع ملت است و مردم همیشه طرفدار نمایندگانی با ایمان، خدمتگذار، عدالتخواه، امین وتلاشگر هستند که در راه عزت واستقلال کشور قدم برمی دارند.

وی گفت: در شرایط حساس و مهم فعلی کشور که تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران اسلامی افزایش یافته است باید مجلس بتواند قوانینی که راه رشد اقتصادی کشور را هموار کند، به تصویب برساند .

امام جمعه نهاوند با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو گفت: روز دانشجو یادآور جریان پرخروش نسل جوان و فرهیخته است که نشاندهنده آنست که از قدیم نسل جوان ما از مکتب عاشورا معرفت و شعوری یاد گرفته اند که باعث شد پس از کودتای 28 مرداد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران آمده و دانشگاه تهران عکس العمل نشان داد و در نتیجه آن دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند .