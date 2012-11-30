آغاز طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا از 11 آذرماه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به پایداری جوی در پایتخت که از روز پنجشنبه آغاز شده است و روند افزایشی غلظت آلاینده‌ های هوا، گفت: با توجه به پیش ‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم پایداری جوی تا روز سه‌ شنبه و افزایش غلظت آلاینده ‌ها به خصوص از روز شنبه، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ادامه اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلتهای دودزا که از ابتدای فصل پاییز آغاز شده است، طرح تشدید برخورد با این وسایط نقلیه را از روز شنبه در تهران به مرحله اجرا می‌ گذارد.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون تردد خودروهای دودزا ممنوع بوده و این خودروها به پارکینگ منتقل می ‌شوند، اضافه کرد: پس از توقیف نیز این خودروها پلاک تعمیرگاه می ‌گیرند و باید نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند و در غیر این صورت اجازه تردد مجدد، نخواهند داشت.

رئیس پلیس راهور تهران با تأکید بر این که پلیس در قبال جان مردم مسئول است؛ به درخواستهای مکرر شهروندان در خصوص برخورد جدی با خودروهای دودزا اشاره کرد و یادآور شد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای بی‌ مبالات با ایجاد آلایندگی در تهران، جان پایتخت ‌نشینان را به خطر بیاندازند.

وی افزود: با توجه به وضعیت جوی تهران انتظار می ‌رود، شهروندان ضمن افزایش گرایش به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، نسبت به انجام معاینه فنی خودروهای خود به خصوص خودروهای دودزا اقدام کنند.

سردار رحیمی تأکید کرد: برابر ابلاغیه صادره برخورد جدی با خودروها و موتورسیکلتهای دودزا از روز شنبه در دستور کار مأموران پلیس پایتخت قرار دارد و از سوی دیگر انتظار می ‌رود مراکز معاینه فنی خودرو نیز با توان مضاعف در این خصوص به شهروندان خدمت‌ رسانی کند.

توقف طرح توقیف موتورسیکلتهای متخلف از ابتدای ماه مبارک رمضان

وی در ادامه با اشاره به توقف طرح توقیف موتورسیکلتهای متخلف از ابتدای ماه مبارک رمضان گذشته در پایتخت با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و تعدادی از مسئولان، گفت: بر این اساس از اول ماه رمضان، پلیس طرح توقیف موتوسیکلتهای متخلف را از دستورکار خود خارج کرد و تنها به اعمال قانون و آموزش موتورسواران متخلف پرداخت که براساس این تا کنون بیش از 50 هزار راکب موتورسیکلت آموزش دیدند.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه پیش از توقف طرح توقیف موتورسیکلتهای متخلف حدود 25 درصد کشته‌ ها تصادف تهران را موتورسواران یا ترک‌ نشینان آنها تشکیل می ‌دادند، اضافه کرد: متأسفانه آمارها نشان داد از زمان توقف اجرای این طرح تا کنون، شمار کشته ‌های تصادف موتورسواران به 41 درصد رسیده که این امر، هشداری جدی است و نشان می ‌دهد واقعاً برخی موتورسواران اگر مورد برخورد جدی و اشد مجازات قرار نگیرند، جان خود و دیگران را به خطر می ‌اندازند.

وی با تأکید بر این که افزایش آمار مرگ و میر موتورسواران در تهران، پلیس را به شدت نگران کرده است، عنوان داشت: بر این اساس از روز شنبه، طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در پایتخت اجرا شده و برخورد با نداشتن کلاه ایمنی، انجام حرکات مخاطره‌ آمیز، رفتارهای خارج از قوانین و مقررات، حرکت در خلاف جهت و تردد در خطوط ویژه به طور جدی در دستورکار مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خواهد بود.

سردار رحیمی از به کارگیری مجدد کفیها در پایتخت برای انتقال موتورسیکلتهای متخلف به پارکینگ خبر داد، افزود: تعداد قابل توجهی کفی در این خصوص در نظر گرفته شده است که راکبان موتورسیکلتهای متخلف علاوه بر اعمال قانون و انتقال موتورسیکلتشان به پارکینگ، باید دوره آموزش اجباری را سپری کنند.

دو مورد تصادف منجر به فوت در تونلهای توحید و رسالت

وی در عین حال از رخ داد دو مورد تصادف منجر به فوت در تونلهای توحید و رسالت طی دو هفته گذشته خبر داد و گفت: برابر اعلام قبلی ورود موتور سیکلت، کامیون و اتوبوس به داخل تونلهای پایتخت ممنوع بوده و در این راستا در ورودی و خروجی این دو تونل کفیهای توقیف موتورسیکلتها مستقر شده و مأموران پلیس به طور جدی با ورود موتورسیکلتها و خودروهای سنگین به داخل این دو تونل جلوگیری می ‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری خوب راکبان موتورسیکلتها بتوانند، درصد مرگ و میر آنها را که طی چند ماه گذشته افزایش هشدار دهنده‌ای داشته است به میزان قابل توجهی کاهش دهند.