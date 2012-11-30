درخواست بان کی مون از تشکیلات خودگردان و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بان کی مون شب گذشته در پی ارتقای جایگاه سیاسی فلسطین در سازمان ملل متحد تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را به برقراری صلح پایدار و عادلانه تشویق کرد.

وی با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که باید طرفهای فلسطینی و اسرائیلی را به تحقق راه حل دودولتی تشویق کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن خواست که برای برقراری صلح تلاش کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه نهم آذر با 138 رای موافق 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع عضویت فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو را تصویب کرد.