  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

در سازمان ملل مطرح شد؛

درخواست بان کی مون از تشکیلات خودگردان و تل آویو

درخواست بان کی مون از تشکیلات خودگردان و تل آویو

دبیرکل سازمان ملل متحد با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین را به آنچه صلح پایدار خواند، تشویق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بان کی مون شب گذشته در پی ارتقای جایگاه سیاسی فلسطین در سازمان ملل متحد تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را به برقراری صلح پایدار و عادلانه تشویق کرد.

وی با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که باید طرفهای فلسطینی و اسرائیلی را به تحقق راه حل دودولتی تشویق کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن خواست که برای برقراری صلح تلاش کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه نهم آذر با 138 رای موافق 9 رای مخالف و 41 رای ممتنع عضویت فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو را تصویب کرد.

کد مطلب 1754781

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