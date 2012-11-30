  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

رضایی:

هشت سال دفاع مقدس در دل خود حرف های ناگفته زیادی دارد

هشت سال دفاع مقدس در دل خود حرف های ناگفته زیادی دارد

لنگرود - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از بیست و چهار سال از جنگ ایران و عراق هنوز این حادثه بزرگ تاریخی در دل خود حرف های ناگفته زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر جمعه در یادواره شهدای چاف و چمخاله شهرستان لنگرود در مسجد قائمیه این شهر ضمن اشاره به عظمت و دلاورمردی های شهیدان خطه سرسبز شمال کشور افزود: ملت ایران اسلامی به ویژه جوانان در این دوران پوزه دنیای غرب را به خاک مالیدند.

وی بر ضرورت برگزاری یادواره شهیدان در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: این یادواره ها موجب بیان عظمت دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس برای آحاد مردم به ویژه قشر جوان می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در طول جنگ ایران و عراق مردم دلاور این مرز و بوم  با اتکال به خداوند متعال و جانفشانی، یک وجب از خاک این مرز و بوم را به دست بیگانگان نسپردند.

وی افزود: جوانان این مرزو بوم با کمبود تسهیلات و تجهیزات نظامی در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادگی و سربلند بیرون آمدند.

رضایی مورد تحریمهای استکبار جهانی علیه ایران اسلامی اظهارداشت: این تحریم ها اقدامی غیرانسانی است بنابراین  با برنامه ریزی  اصولی  و تلاش مضاعف تمامی مسئولان و مردم این توطئه دشمنان نیز خنثی خواهد شد. 

وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی می ‌تواند با وحدت و انسجام از این تحریمها عبور کند، گفت: این مهم با تداوم ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس امکان پذیر است.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس افزود: در دوران تحریم باید گوش به فرمان رهبر انقلاب بود، نیروهای کارآمد و متخصص کشور را وارد عرصه و با نوآوری، ابتکار و خلاقیت صنعت و کشاورزی کشور را متحول کرد.

وی در ادامه با تاکید اینکه کشور تاکنون حوادث زیادی را پشت سر گذاشته است، یادآورشد: همه باید دست به دست هم دهند تا این تحریمها به یک فرصت تاریخی در شکوفایی اقتصادی کشور تبدیل شود.

کد مطلب 1754782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها