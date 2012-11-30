هشت سال دفاع مقدس در دل خود حرف های ناگفته زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر جمعه در یادواره شهدای چاف و چمخاله شهرستان لنگرود در مسجد قائمیه این شهر ضمن اشاره به عظمت و دلاورمردی های شهیدان خطه سرسبز شمال کشور افزود: ملت ایران اسلامی به ویژه جوانان در این دوران پوزه دنیای غرب را به خاک مالیدند.

وی بر ضرورت برگزاری یادواره شهیدان در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: این یادواره ها موجب بیان عظمت دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس برای آحاد مردم به ویژه قشر جوان می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در طول جنگ ایران و عراق مردم دلاور این مرز و بوم با اتکال به خداوند متعال و جانفشانی، یک وجب از خاک این مرز و بوم را به دست بیگانگان نسپردند.

وی افزود: جوانان این مرزو بوم با کمبود تسهیلات و تجهیزات نظامی در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح ایستادگی و سربلند بیرون آمدند.

رضایی مورد تحریمهای استکبار جهانی علیه ایران اسلامی اظهارداشت: این تحریم ها اقدامی غیرانسانی است بنابراین با برنامه ریزی اصولی و تلاش مضاعف تمامی مسئولان و مردم این توطئه دشمنان نیز خنثی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی می ‌تواند با وحدت و انسجام از این تحریمها عبور کند، گفت: این مهم با تداوم ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس امکان پذیر است.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس افزود: در دوران تحریم باید گوش به فرمان رهبر انقلاب بود، نیروهای کارآمد و متخصص کشور را وارد عرصه و با نوآوری، ابتکار و خلاقیت صنعت و کشاورزی کشور را متحول کرد.

وی در ادامه با تاکید اینکه کشور تاکنون حوادث زیادی را پشت سر گذاشته است، یادآورشد: همه باید دست به دست هم دهند تا این تحریمها به یک فرصت تاریخی در شکوفایی اقتصادی کشور تبدیل شود.