حرکت های دانشجویی در طول تاریخ انقلاب در مسیر استکبار ستیزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در آیین نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به روز دانشجو گفت: دانشجو، قشرآگاه و آینده ساز کشور است و دانشجویان آگاه در مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی حضوری پرشکوه و تاثیرگذار داشتند.

وی بر لزوم هوشیاری دانشجویان تاکید و تصریح کرد: امروز هجمه های دشمنان جوانان را هدف قرار داده است.

امام جمعه موقت کرمان یادآور شد: حق طلبی و استکبار ستیزی همواره در راس حرکت های دانشجویی بوده است.

وی تاکید کرد: دانشجویان با ولایتمداری و پیروی از آرمان های انقلاب دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه به روز مجلس و سالروز شهادت آیت الله مدرس اشاره کرد و اظهار داشت: شهید مدرس به دلیل تلاش برای احقاق حقوق مسلمین و ساکت نبودن در برابر ظلم به شهادت رسید.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به نقش روحانیون در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران افزود: شهید آیت الله مدرس بهترین الگو برای نمایندگان مجلس هستند.

وی ادامه داد: این شهید بزرگوار با تمام توان در مقابل تضعیف حقوق مظلومین مقاومت می کرد و در مسیر خدمت به خلق خدا و کسب رضای الهی گام بر می داشت.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به حضور شهید مدرس از دوره دوم تا ششم در مجلس افزود: به دلیل مبارزاتی که وی با رضا شاه داشت از ورود او به مجلس هفتم جلوگیری شد.

امام جمعه موقت کرمان یادآور شد: این شهید بزرگوار بعد از اینکه از توطئه ترور نجات پیدا کرد به مدت 10 سال به شهری دور افتاده در مرز افغانستان تبعید شد.

وی ادامه داد: اما دشمنان چنان از وجود این روحانی مبارز هراس داشت که با طرح نقشه ای از پیش طراحی شده وی را در کاشمر به شهادت رساندند.

امام جمعه موقت کرمان یادآورشد: تبیین شخصیت چنین افرادی بسیار اهمیت دارد زیرا می تواند در آگاهی افراد جامعه به ویژه نسل جوان تاثیر بسزایی داشته باشد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به ماه محرم گفت: مراسم عزاداری سیدالشهدا در کرمان بسیار خوب برگزار شد.

وی بر لزوم تبیین اهداف قیام عاشورا تاکید کرد و گفت: مجالس عزاداری باید به گونه ای باشد که باعث آگاهی مردم شود.