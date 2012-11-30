سیاستمداران سیاست را از مدرس بیاموزند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل نیا، ظهر جمعه در مراسم سالگرد مدرس اظهار کرد: اگرچه در طول تاریخ استکبار سعی کرده است نقش دین از حکومت را حذف کند ولی شهید مدرس یک عبرت برای تاریخ گذاشت که سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است.

وی با بیان اینکه مهمترین آفت انقلاب و عقب افتادگی سیاست زدگی است، تصریح کرد: سیاست مدار باید خودسازی و رهایی از نفس را مانند شهید مدرس سرلوحه زندگی خود قراردهد.

اسماعیل نیا با بیان اینکه شهید مدرس توانست در کنار تدریس بهترین قانونگذاردر زمان خودش باشد، افزود: دشمن شناسی و قاطعیت در عمل و عدم وارستگی گزیده ای از افتخارات مدرس است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست مدار واقعی هیچگاه دنبال دنیاطلبی ، مقام و شایسته سالاری نیست.